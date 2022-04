A “pipa de massa” do Novo Banco

O legado de António Ramalho é este: muita massa e pouca ética. No fundo, somos todos lesados.

António Ramalho deixa a liderança do Novo Banco com a certeza de missão cumprida e uma “pipa de massa” na instituição. O Novo Banco registou lucros de mais de 184 milhões euros no ano passado, o que aconteceu pela primeira vez e, apesar disso, e como sempre, voltou a pedir mais de 200 milhões de euros ao Fundo de Resolução.