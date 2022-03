António Ramalho sai do Novo Banco em Agosto

António Ramalho, actual presidente executivo do Novo Banco, vai deixar a liderança desta instituição no próximo mês de Agosto. A informação foi avançada esta quinta-feira, em comunicado enviado ao mercado pelo Novo Banco, que indica que o banqueiro vai “apoiar o processo de transição do seu sucessor”, mas não revela quem irá substituí-lo no cargo.

“O CEO do Novo Banco, António Ramalho, comunicou hoje ao Conselho Geral e de Supervisão (CGS) a sua intenção de deixar as funções executivas que actualmente desempenha, em Agosto, e apoiar o processo de transição para o seu sucessor”, pode ler-se no comunicado.

A decisão de António Ramalho, cujo actual mandato só terminava em 2024, é tomada numa altura em que o responsável está a ser investigado por, alegadamente, ter ajudado Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica e um dos maiores devedores do Novo Banco, a responder na comissão parlamentar de inquérito à gestão feita neste banco. Uma relação que está na mira do Banco Central Europeu (BCE), no âmbito da avaliação da idoneidade de Ramalho para o desempenho do cargo.

Em causa está a Operação Cartão Vermelho, investigação levada a cabo pelo Ministério Público que se debruça sobre as relações de Vieira com a banca. Entre outras práticas que estão a ser investigadas, as escutas realizadas nesta operação revelaram que António Ramalho agiu de forma a que apenas ele próprio e os administradores Luísa Soares da Silva e Rui Fontes fossem chamados a prestar declarações à comissão parlamentar de inquérito, tendo contratado a agência de comunicação Cunha Vaz para treinar o discurso de Rui Fontes. Para além disso, terá agendado um encontro com Luís Filipe Vieira para “preparar” a sua ida à comissão parlamentar de inquérito, para que as posições de banco e cliente coincidissem.

Na sequência destas revelações, o BCE admitiu estar a “investigar a matéria”. Dias depois, também o conselho geral e de supervisão do próprio Novo Banco confirmou que estava a analisar “com seriedade” os assuntos em investigação.

É neste contexto que a instituição anuncia agora a saída do seu presidente executivo, sem nunca mencionar qualquer um destes eventos e limitando-se a elogiar o trabalho feito por António Ramalho ao longo dos últimos seis anos.