Parlamento retira cadeira na primeira fila para separar do PS deputados do PCP e BE

O PCP vai ficar com dois lugares na primeira fila e o Bloco com outros dois. A cadeira que resta será retirada. Esta foi a decisão da conferência de líderes desta manhã depois de a Iniciativa Liberal ter contestado a atribuição de três lugares à bancada comunista na primeira fila e dois ao BE.

“São quatro cadeiras, não há lugares vazios no hemiciclo”, esclareceu aos jornalistas Maria da Luz Rosinha, porta-voz da conferência de líderes, referindo-se à primeira fila do lado esquerdo do hemiciclo. Mesmo com o hemiciclo cheio, não ficarão em falta lugares para todos os parlamentares já que há sempre dois deputados, um do PS e outro do PSD, que se sentem na mesa, além do próprio presidente da Assembleia da República.

A Iniciativa Liberal tinha acusado o PS de um “arranjinho” com o PCP e BE ao permitir que a bancada comunista (com um total de seis deputados) ficasse com três deputados na primeira fila enquanto o partido liderado por João Cotrim Figueiredo tinha apenas dois lugares e elegeu oito deputados. A proposta de o PCP ficar com os três lugares e o Bloco com dois na primeira fila permitia separar os parlamentares destes dois partidos dos lugares da bancada socialista já que existe um corredor de acesso no meio. No primeiro plenário da XV legislatura, nesta terça-feira, o PCP ficou provisoriamente com três lugares e o Bloco com dois, mas a decisão final foi remetida para a conferência de líderes desta quarta-feira.

Entre os líderes parlamentares que participaram na conferência de líderes desta manhã só a deputada única do PAN, Inês Sousa Real se pronunciou sobre a decisão. “Não faz sentido ter cadeiras vazias”, disse aos jornalistas, referindo que pediu para ter um lugar na primeira fila, o que foi rejeitado.

Esta nova disposição do hemiciclo – que foi “consensual” segundo Maria da Luz Rosinha – já será visível no plenário desta quinta-feira. A questão da localização dos deputados da Iniciativa Liberal, que pretendia sentar os seus deputados entre o PSD e o PS, não foi abordada na reunião desta manhã, segundo a mesma fonte.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, anunciou também a criação de um grupo de trabalho para analisar os elencos das comissões (e a sua adaptação à orgânica do Governo), que será coordenado por um vice-presidente a eleger no plenário de amanhã. Esse grupo de trabalho irá também analisar os tempos dos deputados únicos. Inês Sousa Real considerou não fazer sentido que os deputados únicos tenham apenas direito a um agendamento por ano, apelando ao “bom senso” das restantes forças políticas. Os deputados únicos não deverão participar neste grupo de trabalho.

A conferência de líderes decidiu ainda que o agendamento da discussão do Programa de Estabilidade 2022-2026 será realizado na próxima reunião de dia 6 de Abril.