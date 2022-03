Iniciativa Liberal contra “arranjinho” entre PS, PCP e BE sobre número de lugares na primeira fila

A primeira sessão plenária da nova legislatura vai realizar-se na próxima terça-feira, dia 29, decidiu esta manhã a conferência de líderes. Nessa sessão, os deputados da Iniciativa Liberal (IL) vão sentar-se à direita do PSD tal como actualmente já que a decisão (controversa) foi remetida para a próxima semana. Por outro lado, João Cotrim Figueiredo, líder da IL, insurgiu-se contra a ideia de o PCP ter mais lugares na primeira fila do que a sua própria bancada na sequência de um acordo com o PS e o Bloco.