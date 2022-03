Academia condena agressão de Will Smith e abre investigação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o grupo que atribui os Óscares, condenou esta segunda-feira a agressão de Will Smith ao apresentador Chris Rock na cerimónia de domingo à noite, e disse ter aberto uma investigação ao incidente.

Will Smith agrediu o humorista no palco durante a cerimónia transmitida na televisão. A agressão ocorreu depois do comediante ter feito uma piada sobre a aparência da mulher de Smith, Jada Pinkett-Smith. Chris Rock sugeriu que Jada iria ser protagonista no filme “GI Jane 2” por ter a cabeça rapada, consequência da doença auto-imune de que padece há alguns anos e que causa a perda do cabelo, a alopecia.

Além de ter agredido fisicamente o apresentador, Will Smith gritou para que este parasse de ofender a sua mulher. Menos de uma hora depois, Smith ganhou o prémio de melhor actor pelo papel no filme King Richard: Para Além do Jogo. Ao discursar, o actor aproveitou para reflectir (e pedir desculpa) sobre o momento.

Em comunicado, esta segunda-feira, a Academia disse que “condena as acções do sr. Smith no evento da noite passada [domingo] “. “Demos oficialmente início à investigação do incidente e vamos explorar outras acções e consequências de acordo com os nossos Estatutos, Normas de Conduta e lei da Califórnia”, acrescentou a Academia.