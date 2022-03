O Melhor Actor é Will Smith

Will Smith, que antes tinha agredido Chris Rock no palco, aparentemente em defesa de Jada Pinkett Smith, a sua esposa, ganhou o prémio de Melhor Actor por King Richard, de Reinaldo Marcus Green, em que faz de Richard Williams, o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Agradeceu a estatueta falando de Williams como alguém que fazia tudo para proteger a família. Em lágrimas, disse que estava a ser chamado na vida para “amar pessoas e proteger pessoas. Referiu o que Denzel Washington, que estava nomeado, lhe disse pouco após a agressão “tem cuidado, no teu momento mais alto é quando o Diabo vem para ti”. Sem referir directamente o incidente, pediu desculpa à Academia e aos outros nomeados. “A arte imita a vida. Eu pareço o pai louco, tal como disseram do Richard Williams. O amor vai-te fazer fazer coisas estranhas.” Ainda rematou, dizendo que espera que a Academia o convide de volta.

O prémio foi apresentado por Uma Thurman, Samuel L. Jackson – cujo Óscar honorário não teve direito a plena transmissão televisiva – e John Travolta, em honra dos 28 anos (uma efeméride pouco redonda) de Pulp Fiction, que ganhou o Óscar de Melhor Argumento Original.