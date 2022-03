O momento da noite de Óscares: Chris Rock leva um estalo depois de piada sobre a mulher Will Smith

Quando se preparava o anúncio do Óscar de Melhor Documentário na 94.ª edição dos Óscares, o humorista Chris Rock interpelou o casal Will e Jada Pinkett-Smith na plateia e referiu-se à cabeça sem cabelo da actriz. Will Smith levantou-se do seu lugar nas filas da frente, subiu ao palco e, para aparente surpresa de Rock, ter-lhe-á batido no rosto.

Em 2016, Chris Rock era o anfitrião dos Óscares quando eclodiu a hashtag #OscarsSoWhite e Jada Pinkett-Smith anunciou que boicotaria a cerimónia em protesto, nomeadamente pela não nomeação do marido nesse ano. Rock visou a actriz no seu monólogo de abertura, dizendo que Pinkett-Smith ameaçar não ir aos Óscares era como ele “boicotar ir à cueca de Rihanna. Não fui convidado!”, exclamou, com a sala a rir.

No ano passado, Pinkett-Smith veio a público dizer que tinha decidido rapar o cabelo depois de lutar com alopecia, uma doença auto-imune que causa a perda total ou parcial de cabelo. A piada de Rock sugeria que a actriz entraria no filme "G.I. Jane 2", pela cabeça rapada.



Leia mais: Um momento de perplexidade: Will Smith agrediu mesmo Chris Rock em plenos Óscares?