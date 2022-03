No sábado troca-se (quase) tudo no Porto — o mercado Let’s Swap está de volta

Movimento Let’s Swap procura promover a economia circular e um estilo de vida mais consciente. Mercado de trocas realiza-se durante a tarde de sábado no Temporada Cowork, no Porto.

Num mundo onde cada vez mais pessoas desejam adoptar um estilo de vida mais consciente, o mercado Let’s Swap, que se realiza no sábado, 26 de Março, entre as 14h e as 19h, no Temporada Cowork (Rua da Torrinha, n.º 151), no Porto, quer incentivar a troca de roupas, livros, brinquedos e acessórios e, consequentemente, a economia circular.

O conceito é simples: os interessados em visitar o mercado devem levar artigos que já não usem e que se encontrem em bom estado, fazer check-in e convertê-los em pontos, que podem ser usados para adquirir novos artigos.

Cátia Santos, uma das responsáveis pelo mercado, acredita que esta é uma experiência que permite a renovação do armário de uma forma simples e divertida. “É uma excelente forma de adquirirmos novas peças, sem comprar peças novas, a custo zero e valorizando o que já existe”, diz, num comunicado enviado ao P3.

Na tarde de sábado, Eunice Maia, co-fundadora da loja Maria Granel, irá também apresentar o seu livro infantil, Diz Não ao Desperdício com o Simão.

O movimento Let's Swap nasceu em 2018, no Porto, com o objectivo de criar uma alternativa à fast fashion, que promova a economia circular e que permita tornar a indústria da moda mais consciente a nível social e ambiental. Para isso, dinamizam mercados de trocas mensais um pouco por todo o país, tendo já passado por mais de dez cidades e “trocado” mais de nove mil artigos.

Texto editado por Amanda Ribeiro