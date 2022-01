Criar plásticos biodegradáveis à base de cardo? Ideia vale prémio europeu

Projecto CynaraMulch , de duas investigadoras do CEBAL, quer desenvolver filmes de plástico biodegradáveis à base de extractos de cardo, como alternativa aos plásticos amplamente utilizados pelo sector agrícola.

Um projecto para desenvolver filmes de plástico biodegradáveis à base de extractos da planta de cardo valeu distinções a investigadoras do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL) por um programa europeu de inovação.

O projecto CynaraMulch, de duas investigadoras do centro, quer desenvolver filmes de plástico biodegradáveis à base de extractos de cardo (nome científico Cynara), como alternativa aos plásticos amplamente utilizados pelo sector agrícola.

A ideia de negócio conquistou o terceiro lugar do concurso EIT Jumpstarter 2021, na categoria de matérias-primas, além de vencer o prémio EIT Jumpstarter - X-KIC Prize, destinado à ideia de negócio mais multissectorial, revelou o CEBAL, sediado em Beja. Com ambos os prémios, a equipa de investigadoras do CEBAL, constituída por Fátima Duarte e Teresa Brás, angariou um apoio de 10 mil euros.

Os prémios “valorizam a dedicação e o conhecimento” que a equipa “tem vindo a criar no grupo de investigação nos últimos 10 anos” e reforçam o “objectivo de internacionalizar esta linha de investigação”, considerou Fátima Duarte. “Podemos estar de mãos dadas com a primeira start-up do CEBAL, a primeira de muitas, assim espero”, acrescentou a investigadora, citada no comunicado enviado à agência Lusa.

Os plásticos são utilizados “massivamente” na agricultura devido aos benefícios que apresentam ao nível da “produtividade” e da “qualidade da fruta”, assim como na “maior eficiência no uso da água”, mas são também uma “fonte de microplásticos, com grande impacto na água e no solo”, realçou o centro de biotecnologia.

A solução encontrada pelas duas investigadoras do CEBAL é “inovadora” na perspectiva de valorização integrada do cardo, com o desenvolvimento de novas aplicações para esta planta, e pretende chegar aos agricultores que aspirem a contribuir para a sustentabilidade agrícola e ambiental.

O EIT Jumpstarter, programa de apoio à inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), promovido desde 2007, é um “programa de aceleração de ideias inovadoras com potencial de negócio”, explicou o CEBAL. Nesta edição, participaram 548 equipas, incluindo a do CEBAL, pertencente ao grupo de investigação de “Compostos Bioactivos” daquela unidade de investigação alentejana, que foi uma das 42 seleccionadas para a final, realizada em dezembro.

A iniciativa europeia pretende “encontrar, promover e apoiar actividades de inovação desenvolvidas por investigadores, empresas e start-ups nos sectores da saúde, alimentação, matérias-primas, energia, manufacturação e mobilidade urbana”, acrescentou. O objectivo estratégico do programa é “criar impacto sustentável” nos países do centro leste e sul da Europa, “impulsionando a inovação e o empreendedorismo” nessas regiões.