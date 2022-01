Estas casas são auto-sustentáveis e resistentes ao clima. E feitas de lixo

Mike Reynolds nunca se preocupou muito à medida que o mundo se aproximava do dia do juízo final. Na Primavera de 2020, automobilistas fizeram fila à porta de mercearias enquanto a pandemia de covid-19 espalhava os tentáculos à volta da cadeia global de abastecimento. Depois seguiu-se uma vaga sem precedente de eventos climáticos extremos: incêndios florestais no Oeste dos Estados Unidos, furacões nas costas tropicais e uma tempestade de Inverno mortal que arrasou a rede eléctrica do Texas.