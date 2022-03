Quinze coisas (não tão óbvias) que podes fazer pelo ambiente

A preocupação com o ambiente tem vindo a aumentar exponencialmente à medida que os efeitos das alterações climáticas são cada vez mais visíveis. No nosso dia-a-dia, há pequenas e simples coisas que todos podemos fazer para reduzir a nossa pegada ecológica. Fazer a reciclagem, apanhar o lixo do chão, tomar banhos mais curtos, escolher produtos locais, comer menos carne e evitar usar embalagens e sacos de plástico são alguns dos comportamentos que uma grande parte das pessoas já interiorizou e adoptou no seu quotidiano. Mas há outras coisas menos óbvias que também podemos fazer pelo ambiente. O P3 reuniu algumas sugestões:

“Restos”: trazer as sobras dos restaurantes para casa

Mais olhos do que barriga? O prato que pediste no restaurante trazia mais comida do que aquela que conseguiste comer? Uma forma de evitar o desperdício e ajudar a proteger o meio ambiente é levares um recipiente reutilizável quando vais almoçar ou jantar a um restaurante para trazer para casa as sobras das refeições. Será menos uma refeição que terás de cozinhar e uma oportunidade de reinventares pratos com os restos que tens no frigorífico.

Usar o microondas em vez do forno

O microondas gasta menos energia do que o forno, possibilitando uma poupança energética — vantajosa para o meio ambiente e para a tua carteira. Além disso, poderás ficar surpreendido com a quantidade de refeições que podem ser cozinhadas no microondas.

Optar pelo copo menstrual

Em média, uma mulher usa entre 5000 e 15 mil pensos e tampões na sua vida — uma grande parte compostos por materiais que não são biodegradáveis como o polietileno e outros plásticos. Os copos menstruais, pensos reutilizáveis, entre outras opções, são uma forma de reduzir o impacto que os produtos menstruais causam no meio ambiente, além de permitirem economizar tempo e dinheiro.

“Pre-loved”: comprar mobília e livros em segunda mão

Certamente já ouviste falar dos benefícios de comprar roupa em segunda mão, mas há muitas outras coisas que podemos (e devemos) adquirir que foram usadas e amadas anteriormente. É o caso da mobília e dos livros em segunda mão, cujo acesso se tem tornado cada vez mais fácil através de várias lojas e plataformas online — sem esquecer que reduzir o consumismo é uma forma de diminuir a nossa pegada ecológica (além de os preços serem mais acessíveis).

Optar por facturas electrónicas

Optar pelas facturas electrónicas é uma forma de reduzir o consumo de papel e evitar o abate de árvores, além de diminuir a probabilidade de as contas ficarem perdidas no meio do restante correio. Além disso, algumas empresas do sector energético oferecem descontos se optares pelas facturas electrónicas e débito directo.

Cumprir os limites de velocidade

Conduzir mais devagar e dentro dos limites de velocidade ajuda a poupar combustível. De acordo com a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), circular a 120 quilómetros por hora em vez de 140 quilómetros por hora, além de mais seguro, permite poupar até 20% de combustível e, consequentemente, reduz as emissões de dióxido de carbono. Segundo a DECO, em regra, o consumo aumenta 3 a 10% por cada aumento de 10 quilómetros por hora na velocidade, a partir de 90 quilómetros por hora.

Usar o modo de lavagem a frio da máquina de lavar roupa

Meter a roupa a arejar sempre que possível é uma forma de evitar gastar água e electricidade em lavagens. Porém, quando necessário, deverás meter a máquina da roupa a lavar apenas quando está já na sua capacidade total e dar preferência ao modo de lavagem a frio, visto que o aquecimento da água é um dos processos que consome mais energia (entre 80 a 85%). Por exemplo, a lavagem da roupa a 20º permite poupar em média 66% da energia usada por cada lavagem. Além disso, opta por secar a roupa ao ar livre e evita ao máximo utilizar a máquina de secar.

Reduzir as descargas do autoclismo

Cada descarga do autoclismo gasta entre 10 a 15 litros de água. Utilizar o autoclismo apenas quando é necessário é uma forma de poupar água, pelo que a recomendação passa por seguir a máxima australiana: “If it's yellow that's mellow, if it's brown flush it down” (“Se é amarelo é tranquilo, se é castanho utilize a descarga”, numa tradução livre).

Não deixar os aparelhos electrónicos em standby

Se não vais utilizar mais um determinado aparelho electrónico deverás desligá-lo da corrente eléctrica e não deixar em modo “suspenso”, sendo essencial remover os carregadores das tomadas para poupar energia.

Procurar soluções reutilizáveis na hora de cozinhar e comer

Utilizar guardanapos de pano, que poderás usar várias vezes e lavar, é uma forma de reduzir o consumo dos guardanapos de papel e a tua pegada ecológica. Além disso, usar uma nova folha de alumínio descartável sempre que fizeres um assado ou bolo no forno cria uma enorme quantidade de resíduos. Por isso, escolhe outras opções que possas reutilizar.

Partilhar boleias para o trabalho

Partilhar boleias com um colega de trabalho significa que haverá menos um automóvel na estrada. Partilhar carro pode reduzir o consumo de energia em até 47% e as emissões de CO2 em até 65%, especialmente quando os carros são híbridos ou eléctricos, de acordo com um estudo de 2014 realizado em Lisboa. Além disso, contribui para diminuir o trânsito.

Dar preferência ao comboio em vez do avião

As viagens de avião produzem cerca de três vezes mais dióxido de carbono por passageiro do que o transporte ferroviário, de acordo com o The Guardian. Opta, por isso, por apanhar o comboio sempre que for possível.

Fazer refeições à luz das velas

Jantar à luz das velas, além de criar outra atmosfera, ajuda o ambiente ao permitir poupar energia.

Pintar as paredes de casa com cores claras

Pintar as paredes de casa com cores claras faz com que necessites de menos luz artificial e, consequentemente, poupes energia.

Limpar a parte de trás do frigorífico

Limpar a parte de trás do frigorífico e outros electrodomésticos pode ser essencial, uma vez que as turbinas e motores com sujidade e pó podem aumentar até 30% o consumo de energia dos electrodomésticos, segundo o jornal The Guardian.