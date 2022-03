Teatro São João celebra centenário de Saramago e abre um “palco livre” para a Ucrânia

Porque o papel do teatro “é escolher a liberdade”, “escolher a paz”, como escreve Nuno Cardoso na introdução à programação de Abril a Julho próximos, o Teatro Nacional São João (TNSJ) vai abrir os seus palcos à Ucrânia, irmanando-se assim no gesto de solidariedade para com os refugiados e as vítimas da guerra que vem massacrando este país da Europa.