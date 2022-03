Sai um sável fumado em barrica de Porto

Quando aparecemos nas caves da Poças para assistirmos à recuperação do processo de fumagem do sável com serrim de aduelas de barricas de vinho do Porto imaginávamos que estivesse um tanoeiro com alguma idade a tratar do processo, visto que eram esses profissionais que, nalgumas casas do vinho do Porto, se dedicavam à conservação do famoso peixe que vive no mar e procura o rio para desovar. Para nosso espanto, quem tratava do assunto – com as mãos na massa – era o responsável de enologia da casa. André Pimentel Barbosa é conhecido no meio como o enólogo tão discreto quanto criativo, disruptivo e de interesses variados, mas não o imaginávamos como especialista em fumagem de peixe.