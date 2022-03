Ao trigésimo dia de guerra na Europa, como responder a uma nova escalada de Putin

1. Há exactamente um mês, na madrugada do dia 24 de Fevereiro, Vladimir Putin desencadeou uma grande invasão terrestre de um país soberano, no coração da Europa. Até essa madrugada fatídica, que mudou o mundo, os europeus acreditaram que esta guerra era impossível. O Presidente russo já tinha declarado a independência das regiões separatistas do Donbass. Em caso de guerra, limitar-se-ia, provavelmente, a consolidar militarmente a sua anexação. Era o que lhes diziam os respectivos serviços secretos. E era ainda o resultado de alguma resistência a ver em Putin o que realmente ele é – um ditador disposto a tudo para cumprir a sua “missão” de restaurar o império russo. Tinham sido muitos anos a tentar “converter” a Rússia num parceiro com o qual seria possível dialogar e do qual, em boa medida, dependiam para o seu abastecimento energético. Em Berlim, desistir do Nord Stream 2 parecia ainda uma loucura. A boa velha Europa ainda estava em negação. Ou quase.