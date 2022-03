Rota Vicentina volta a celebrar identidade do Sudoeste com semana de actividades

Durante uma semana vai-se “pensar, visitar e celebrar o Sudoeste” num programa de actividades que se estende de Santiago do Cacém a Lagos, promovido pela Associação Rota Vicentina.

A segunda edição da Semana ID sai às “ruas, montes, mercados e trilhos” da Costa Alentejana e Vicentina, com “várias iniciativas co-construídas com a comunidade” local entre 3 e 9 de Abril.

O evento parte do projecto ID, assente nos conceitos “de sustentabilidade, qualidade e identidade da região” e, avança a organização em comunicado, “cada momento da programação foi cuidadosamente preparado por quem vive e trabalha [no território], numa dinâmica em rede que se quer criativa, consciente e transformadora”.

Entre as actividades promovidas pela associação destacam-se, por exemplo, a Mesa ID, uma conversa com transmissão online que pretende reflectir “sobre a ligação dos trilhos da Rota Vicentina aos recursos endógenos, passando pela paisagem, consumo local e gastronomia”; a exibição do documentário A Costa das Cegonhas, filmado pelas aldeias e vilas do Alentejo ao Algarve; ou a caminhada interpretativa da paisagem, em São Luís.

Da programação, recheada com actividades e iniciativas promovidas “pela comunidade e parceiros locais”, destaca-se ainda uma caminhada em Vila do Bispo, com workshop de pão em forno de lenha; uma aula de surf na praia do Malhão seguida de piquenique com produtos locais; um passeio guiado no cabo de Sines, com narrativas de memórias dos anos 1930-60; ou a caminhada em marcha nórdica na Carrapateira, com ioga na floresta ou à beira-mar; além de serões na aldeia, workshops de trapilho e de dança, massagens, acções de monitorização, espectáculos e sessões de conto, entre outros.

A festa de encerramento decorre na aldeia de Santa Clara-a-Velha, inserida no mercado Aldeias à Vista, organizado pelo CLARA – Centro para o Futuro Rural.

A Semana ID teve a primeira edição no ano passado, com uma programação 100% digital, sendo “o primeiro evento público” organizado pela Associação Rota Vicentina, entidade sem fins lucrativos que tem como objectivo afirmar a Costa Alentejana e Vicentina como “destino internacional de turismo de natureza, sensibilizando para a importância ambiental e cultural da região”.