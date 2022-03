Câmara do Porto quer entregar acervo de Eugénio de Andrade à Faculdade de Letras

Acervo do poeta ficará disponível na Casa dos Livros, o novo projecto cultural da FLUP que a autarquia quer apoiar com 60 mil euros nos próximos três anos. Proposta vai ser votada pelo executivo na próxima segunda-feira

O espólio de Eugénio de Andrade, depositado na Biblioteca Municipal do Porto desde 2012, deverá passar para a Casa dos Livros, um projecto cultural da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) que vai abrir em Abril na Casa Burmester, no Campo Alegre. A proposta vai ser levada à próxima reunião camarária, na segunda-feira.

“Atendendo à actividade que será desenvolvida pela Casa dos Livros, de tratamento, estudo, promoção e divulgação dos acervos de autores de reconhecido mérito na cultura portuguesa, a que acrescem as excepcionais condições da Casa Burmester para acolher tais obras e tendo ainda presente a projecção e visibilidade deste equipamento cultural na cidade, o Município do Porto pretende, a título de depósito, entregar à FLUP o acervo do poeta Eugénio de Andrade”, lê-se na proposta assinada por Rui Moreira, à qual o PÚBLICO teve acesso.

O contrato que a autarquia vai assinar com a FLUP prevê a disponibilização por parte do executivo de 20 mil euros anuais, nos próximos três anos, para apoiar o projecto. A Casa dos Livros compromete-se com o “tratamento técnico do acervo”, garantindo o “acesso presencial e online” ao mesmo e promovendo ainda “actividades para toda a cidade”.

A Casa dos Livros – Centro de Estudos da Cultura em Portugal da Universidade do Porto vai “acolher e proceder ao tratamento técnico de acervos documentais de interesse para a cultura e literatura portuguesas, que sejam doados ou depositados na FLUP”, especifica a proposta, recordando que autores como Vasco Graça Moura, Óscar Lopes, Herberto Helder, Manuel António Pina e Albano Martins têm lá os seus espólios.

Este espaço vai ainda “promover actividades de divulgação e valorização dos acervos à sua guarda na cidade do Porto, nomeadamente, através de exposições, cursos livres, tertúlias, visitas guiadas e outras actividades que potenciem a dimensão cultural dos mesmos e, em geral, da literatura portuguesa” e apoiar a “investigação e o estudo dos legados”.

A colaboração com outras entidades que promovam a literatura portuguesa e o acolhimento de públicos, nacionais e estrangeiros, que pretendam conhecer os acervos e as múltiplas dimensões da cultura em Portugal são também missões deste espaço que deve abrir portas no dia 1 de Abril.

O espólio de Eugénio de Andrade, que morreu em 2005, foi doado à Câmara do Porto, como o poeta deixou pedido em testamento. A Fundação Eugénio de Andrade extinguiu-se em 2011 e seguiu-se uma longa batalha entre os herdeiros e a autarquia pela posse do edifício. Em Maio de 2019, as partes chegaram finalmente a acordo e Rui Moreira anunciou que iria criar um pólo cultural no número 584 da Rua do Passeio Alegre. Até agora, esse projecto ainda não foi inaugurado.