Petróleo e gás natural recuam à espera de nova ronda de negociações sobre a Ucrânia

O preço do petróleo e do gás natural estão a registar uma quebra na manhã desta segunda-feira, recuando dos valores recorde atingidos nas últimas semanas com a invasão da Ucrânia.

O alívio acontece no dia em delegações da Ucrânia e da Rússia se encontram para uma quarta ronda de negociações acerca de um possível cessar-fogo, ao mesmo tempo em que está marcado um encontro entre responsáveis dos Estados Unidos e da China.

A cotação do petróleo Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em Maio, está a cair 4% por volta das 11h em Lisboa. O preço do barril baixa para os 107,8 dólares, uma diferença superior a quatro dólares em relação ao valor de fecho de sexta-feira, quando a cotação ainda esteva acima dos 112 dólares.

Apesar de continuar em valores historicamente elevados, acima da barreira dos cem dólares, a cotação está a uma distância de dez dólares em relação a um máximo atingido há pouco dias, o que mostra a volatilidade que se está a assistir no preço desta matéria-prima em função dos desenvolvimentos diários da guerra na Ucrânia, que continua sob ataque da Rússia.

Com uma queda na ordem dos 5% está a cotação do petróleo West Texas Intermediate (WTI), negociado nos Estados Unidos. A cotação do barril dos contratos para entrega em Maio está nos 103,69 dólares, afastando-se do pico dos 109 dólares a que chegou a transaccionar-se na semana passada.

No gás natural, o segundo combustível mais utilizado no espaço da União Europeia, os contratos negociados no mercado holandês para entrega em Abril estão nos 119 euros por megawatt/hora. Regista-se uma descida de 9% em relação a sexta-feira, que permite um distanciamento em relação aos preços da semana passada, em que se a cotação esteve nos 345 euros.

Um avanço nas negociações no sentido de haver um possível cessar-fogo, escreve a Bloomberg, daria ao mercado do gás um fôlego depois da subida dos preços para patamares recorde e da elevada volatilidade sentida nas últimas semanas.

Nos mercados de capitais o sentimento é positivo. As principais bolsas europeias estão em alta. A bolsa de Frankfurt avança 2,5%, Paris sobre 1,5%, Milão cerca de 2%, Madrid 1,3%, Bruxelas cresce 1,5%. Londres está com uma subida menos expressiva, de 0,19%. Lisboa destoa, estando com a bolsa a registar uma descida de 0,22%.

A escalada nos preços das matérias-primas está a levar alguns governos a tomarem medidas excepcionais para conter a subida. Em Portugal, o Governo decidiu passar a fixar semanalmente a taxa do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) em função da expectativa da subida do preço da gasolina e do gasóleo na semana seguinte e está a atribuir um subsídio financeiro de 20 euros na compra de combustível, através de um reembolso na conta bancária para quem se inscreve no Autovoucher, tendo ainda outras medidas sectoriais em marcha, como um auxílio aos transportes públicos rodoviários (táxis e autocarros que prestam serviço público).