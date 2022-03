Governo reserva 25 milhões para apoiar 11 mil autocarros e 12 mil táxis

O apoio anunciado na semana passada para os autocarros que prestam serviço público e para os táxis pode custar 25 milhões ao Estado, no caso de todos os veículos abrangidos receberem as verbas reservadas para esse fim. De acordo com as informações prestadas ao PÚBLICO por fonte oficial do Ministério do Ambiente, a medida abrange um universo de “cerca de 11 mil autocarros e 12 mil táxis”. O apoio é de 30 cêntimos por litro no período de Abril a Junho, com um tecto máximo de 1890 euros para os autocarros (incluindo os que são movidos a gás natural) e de 342 para os táxis.