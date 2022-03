Diogo Rocha é o vencedor do Prémio de Gastronomia David Lopes Ramos

Galardões da revista Grandes Escolhas para os melhores de 2021 nos vinhos e na gastronomia distinguem, entre muitos outros, também o enoturismo da Herdade do Sobroso, o produtor Costa Boal e a Adega Cooperativa de Penalva.

O cozinheiro do restaurante Mesa de Lemos, em Viseu, é o vencedor da edição deste ano do Prémio David Lopes Ramos, instituído pela revista Grandes Escolhas em homenagem ao saudoso crítico do PÚBLICO. A par de Diogo Rocha​, os galardões deste ano distinguem também os enólogos Sandra Tavares da Silva e Pedro Sá. O “Senhor Vinho” é Jorge Dias, director-geral da empresa Gran Cruz.

O anúncio e entrega de prémios, que decorreu na tarde desta sexta-feira em Lisboa com a presença da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, teve lugar numa cerimónia transmitida em streaming, que contou apenas com a presença de um pequeno grupo de convidados devido às restrições ainda decorrentes da crise pandémica.

Além dos prémios individuais, a revista especializada em vinhos e gastronomia escolheu como habitualmente os melhores vinhos do ano, destacando também as empresas, organizações e projectos que, no seu entender, mais se evidenciaram no ano passado em áreas directa ou indirectamente ligadas a ambos os sectores.

Quanto aos vinhos, os responsáveis pela publicação premiaram o Quinta da Manoella VV Douro 2018 como melhor tinto, o Vinha dos Utras 1os jeirões Pico 2019 como melhor branco, e o Kopke Winemaker’s Collection 2020 como o melhor rosé. O melhor espumante é o Vértice Pinot Noir Branco 2011 e o melhor fortificado o Ramos Pinto RP30 Porto Tawny 30 anos.

“Os Troféus Grandes Escolhas visam premiar o extraordinário desempenho de pessoas, empresas e instituições, em áreas directa ou indirectamente ligadas ao vinho e à gastronomia”, como explicou o director da revista, Luís Lopes, destacando o objectivo de “levantar bem alto o prestigiado Prémio David Lopes Ramos para a cultura gastronómica.”

Nesta área foram também distinguidos os restaurantes Essencial, em Lisboa (melhor restaurante), Cisco, em Almeirim (cozinha tradicional, e Come Prima, Lisboa (cozinha do Mundo). Quanto à escolha de Diogo Rocha, cujo restaurante ostenta desde 2019 uma estrela Michelin, os responsáveis pela publicação sublinham “um caminho notável até chegar onde está hoje e uma mestria que não está só nos fogões”, destacando que “os quatro livros publicados são reflexo da vocação de explorador e divulgador do melhor que a mesa portuguesa tem”.

Ao todo, são 20 os Troféus Grandes Escolhas destinados a distinguir o trabalho de empresas, instituições, produtores e profissionais dos sectores do vinho e restauração. Já os melhores vinhos são escolhidos entre o Top 30 dos melhores vinhos portugueses de 2021, que resultam de quase 5 mil notas de prova, individuais e colectivas, levadas a cabo pelo painel de provadores da Grandes Escolhas.

Foto Também premiada, a enóloga Sandra Tavares da Silva

Lista de premiados

Vinhos:

Melhor Tinto 2021 - Quinta da Manoella VV Douro tinto 2018, Wine & Soul

O Melhor Branco 2021 - Vinha dos Utras 1os Jeirões Pico branco 2019, Azores Wine Company

O Melhor Rosé 2021 - Kopke Winemaker’s Collection Tinto Cão Douro Reserva rosé 2020, Sogevinus Fine Wines

O Melhor Espumante 2021 - Vértice Espumante Pinot Noir Douro branco 2011, Caves Transmontanas

O Melhor Fortificado 2021 - Ramos Pinto RP30 Porto Tawny 30 Anos, Adriano Ramos Pinto

Prémios Grandes Escolhas: