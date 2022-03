Bolsas europeias em alta ligeira e petróleo volta a subir

Os principais índices europeus iniciaram a sessão desta sexta-feira a subir, mas com valorizações pouco expressivas, com excepção da bolsa de Paris, que abriu a perder 0,10%. A praça portuguesa segue a tendência positiva, valorizando 0,32%.

A ligeira valorização das bolsas europeias acontece no dia em que as forças russas bombardearam as cidades ucranianas de Lutsk e Dnipro, incluindo zonas residenciais.

Depois da correcção verificada nos últimos dias, a cotação do petróleo voltou a subir. Os contratos de futuros do Brent, referência para a Europa, seguia esta manhã a subir 1,66%, para 111,15 dólares o barril, e o WIT, referência para os Estados Unidos, subia 1,34%, para 107,44 dólares.

Os principais índices asiáticos encerram com quedas expressivas, com os japoneses Topix e Nikkei a derrapar 1,67% e 2,05%, respectivamente. Em Hong Kong, o Hang Seng fechou a perder 1,3%, e, contrariando a tendência, Xangai encerrou em alta ligeira. Os contratos de futuros norte-americanos assinalam uma abertura negativa dos mercados accionistas do outro lado do Atlântico.