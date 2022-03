Sony Music e Warner Music suspendem actividade na Rússia

A Universal Music já anunciara a mesma decisão esta terça-feira. As três maiores discográficas mundiais juntam-se assim às dezenas de multinacionais que suspenderam a sua actividade no país na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Terça-feira, a Universal Music anunciou a suspensão da sua actividade em território russo. Esta quinta-feira, a Sony Music e a Warner Music deram conta de terem tomado a mesma decisão. As três maiores discográficas da indústria musical, que em 2021 geraram em conjunto receitas de 20 mil milhões de dólares (cerca de 18,2 mil milhões de euros), tornam-se assim as mais recentes multinacionais a suspender a sua actividade na Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, juntando-se a empresas como a McDonald’s, Starbucks, Philllip Morris, H&M, Zara, Netflix, Nike ou Apple. A Warner Bros e a Sony Pictures, juntamente com a Walt Disney, já haviam suspendido no início de Março a estreia dos seus filmes em território russo.

“A Sony Music pede a paz na Ucrânia e o fim da violência. Suspendemos as nossas operações na Rússia e continuaremos a apoiar os esforços de ajuda humanitária às vítimas”, informava um comunicado da editora emitido esta quinta-feira. Menos de uma hora depois, foi a vez da Warner Music dar conta da sua saída do mercado russo. “A Warner Music está a suspender a sua actividade na Rússia, incluindo investimento e desenvolvimento de projectos, actividades promocionais e de marketing, e a produção de todos os produtos físicos”, lemos no comunicado, citado pela Variety. “Continuaremos a cumprir as obrigações acordadas para com o nosso pessoal, artistas e compositores o melhor que conseguirmos enquanto a situação evolui. Continuamos comprometidos no apoio aos esforços de ajuda humanitária na região”.

A Variety refere que, de acordo com as suas fontes, a Sony continuará a pagar o salário aos seus funcionários na Rússia, por tempo indeterminado, estando ainda a analisar de que forma agirá perante os seus artistas no país. Sony Music, Warner Music e Universal Music mantêm representações na Rússia, bem como editoras locais como suas subsidiárias. Anteriormente, já várias associações de gestão de direitos autorais, como a britânica PRS For Music, a americana BMI ou a italiana SIAE tinham cortado as suas relações com a sua congénere russa.

Esta sexta-feira, por sua vez, a procuradoria russa ordenou “um controlo estrito sobre o cumprimento da legislação laboral, condições dos contratos de trabalho, pagamento de salários, cumprimentos das obrigações contratuais” por parte das empresas estrangeiras que suspenderam a sua actividade no país.