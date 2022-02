Neil Diamond vende o seu catálogo de canções e gravações à Universal

Os direitos das canções de Neil Diamond, bem como das suas gravações, são agora integralmente pertença do Universal Music Group. A venda do catálogo do músico, compositor e actor de 81 anos foi anunciada esta segunda-feira, sem que tenham sido avançados os valores monetários envolvidos.

Diamond, que anunciou em 2018 sofrer da doença de Parkinson, é o autor de Sweet Caroline, bem como de outros dez números um dos tops de vendas dos Estados Unidos em nome próprio, além de clássicos como I'm a believer, que escreveu para os Monkees, Red, red wine, que viria a ser um êxito enorme pela mão dos UB40, ou de Girl, you'll be a woman soon, que fez sucesso na sua própria voz mas também na versão dos anos 1990 dos Urge Overkill.

Ao longo dos anos, terá vendido mais de 130 milhões de discos, o que o torna um dos mais bem-sucedidos artistas musicais de sempre. Também teve uma passagem pontual pela arte da representação, tendo protagonizado, em 1980, The Jazz Singer, de Richard Fleischer.

Diamond é mais um a juntar-se aos grandes nomes da música que venderam por atacado os seus direitos nos tempos mais recentes, e entre os quais se incluem Neil Young, Bob Dylan, Sting, Stevie Nicks, Paul Simon, Carole Bayer Sager, David Bowie, Tina Turner ou Bruce Springsteen.