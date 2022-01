Catálogo de David Bowie vendido à Warner em vésperas do 75.º aniversário do seu nascimento

Os herdeiros de David Bowie chegaram a acordo com a Warner Chappell Music para vender, por 250 milhões de dólares (cerca de 221 milhões de euros), os direitos de publicação do catálogo das canções do músico que morreu em 2017. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Variety, que recorda que as negociações já tinham sido tornadas públicas em Outubro pelo Financial Times, e que, nos termos do acordo, as canções dos 26 álbuns lançados por Bowie em vida, ou seja entre 1968 e 2016, passam para a alçada do grupo Warner, assim como um álbum póstumo a editar na sexta-feira, Toy.

A aquisição por inteiro de catálogos discográficos é um fenómeno que se tem tornado cada vez mais frequente nos últimos tempos, com veteranos como Bob Dylan, Blondie, Bruce Springsteen, Paul Simon, Neil Young, Fleetwood Mac ou Dire Straits, e nomes mais novos como Shakira ou Calvin Harris, a embarcarem neste tipo de negócio. O modelo parece ser vantajoso para ambas as partes: para quem investe nelas, as canções são investimentos seguros, ao passo que, para quem as vende, há cada vez mais incerteza sobre as perspectivas de rendimentos futuros, num mundo dominado pelo streaming, com poucos concertos e ainda menos vendas de discos.

A notícia da venda integral dos direitos sobre as canções de David Bowie chega pouco antes do 75.º aniversário do nascimento do músico nascido David Robert Jones, que se comemora no próximo sábado, dia 8. As celebrações desta efeméride, a que se deu o nome de Bowie 75, já se iniciaram em Novembro, com o lançamento da caixa Brilliant Adventure (1992-2001) e a abertura de lojas pop-up alusivas ao ícone da música e da cultura pop em Londres e Nova Iorque. Esta sexta-feira, será lançado de forma autónoma o álbum Toy, que já fazia parte da mencionada caixa e se compõe de versões mais recentes de canções do início da carreira de Bowie.