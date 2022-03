TAP está a “monitorizar” custo do jetfuel com aumento de preços no horizonte

O combustível é um dos principais custos do sector, e ajudar a determinar as tarifas praticadas. Preço do jetfuel subiu 27% em um mês. Viajar de avião “não vai ser barato daqui em diante”, afirmou um analista à Reuters.

A TAP “está a monitorizar a situação” de subida de preços do petróleo e derivados como o jetfuel, usado na aviação, segundo afirmou ao PÚBLICO fonte oficial da companhia aérea. Conforme descreve a transportadora aérea alvo de ajudas públicas, no relatório e contas do primeiro semestre de 2021, o combustível é um dos principais custos do sector, “determinante para o resultado de exploração” e “também para a definição das condições tarifárias e políticas de mercado, em cada ano”.