Kim Kardashian está outra vez solteira após divórcio de Kanye “Ye” West

Kim Kardashian deixou cair o West do seu nome e voltou a ser uma mulher solteira depois de quase oito anos de união com Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, actos que ficaram oficializados numa audiência virtual, esta quarta-feira, noticiou a Rolling Stone.

A estrela do programa Keeping Up with the Kardashians​​, que entrou com um pedido de divórcio do rapper no ano passado, fez um requerimento, em Dezembro, para se tornar legalmente solteira, enquanto o ex-casal permanece a resolver a divisão dos bens e a guarda dos quatro filhos. Segundo a celebridade, de 41 anos, “ao pôr termo ao estado civil [de casados]”, o tribunal “ajudará Kanye a aceitar que a relação conjugal terminou”.

É que, enquanto Kim Kardashian ​se mantém irredutível na sua decisão de cada um seguir a sua vida, Ye, de 44 anos, não parece convencido de que não há solução e tem vindo a insistir numa reconciliação, atrapalhando aquilo que a também estudante de Direito pretendia ser um divórcio simples.