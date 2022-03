O funeral da “geringonça” faz-se na Ucrânia

O voto contra uma resolução do Parlamento Europeu que condenava a invasão da Ucrânia põe o PCP onde, na prática, ele sempre esteve: do lado de lá da democracia liberal; no caso, do lado dos autocratas.

A invasão da Ucrânia expôs com crueza a dificuldade de o PCP fazer parte de qualquer solução governativa numa democracia europeia. Essa dificuldade tornara-se clara no Outono do ano passado, quando a “geringonça” faleceu. A condescendência para com Vladimir Putin acaba com o pouco que restava da sua memória. O voto contra uma resolução do Parlamento Europeu que condenava a invasão da Ucrânia põe o PCP onde, na prática, ele sempre esteve: do lado de lá da democracia liberal; no caso, do lado dos autocratas.