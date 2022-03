Barril de petróleo mantém ritmo de subida e passa os 110 dólares

Subida do petróleo é uma ameaça para a economia mundial. Banco russo Sberbank, saiu do mercado europeu.

A invasão russa na Ucrânia, que já provocou diversas vítimas, continua a causar perturbações nos mercados, com destaque para os preços dos produtos energéticos. Esta quarta-feira de manhã, o barril de petróleo (Brent) estava nos 111 dólares, uma subida de 5,8% face ao valor de ontem.

Este valor terá impactos nos produtos derivados, como é o caso da gasolina, gasóleo e jetfuel, afectando a economia. O novo impulso foi dado pelo discurso do presidente norte-americano Joe Biden, que acompanhou a União Europeia em matérias como o fecho do espaço aéreo à aviação russa, isolando mais este país, e no congelamento de activos.

O preço do Brent “é o maior receio do mercado de capitais”, afirmou ao Financial Times Maarten Geerdink, responsável da empresa holandesa de investimentos NN Partners. “Se disparar até aos 150 dólares ou mais por barril, então o crescimento [económico] será seriamente afectado”.

Nas bolsas europeias a pressão negativa mantém-se esta quarta-feira, mas sem grandes oscilações, com os investidores em compasso de espera. Depois de o japonês Nikkei ter caído 1,7% e de o chinês CSI 300 ter perdido 0,9%, o alemão DAX descia 0,42% esta manhã, enquanto o inglês FTSE 100 subia 0,65%. Já o índice STOXX Europe 600 seguia com uma descida ligeira de 0,09%.

As acções dos bancos estavam entre as mais penalizadas, principalmente as instituições financeiras com mais exposição ao mercado russo, como o austríaco Raiffeisen Bank International (que, de acordo com a Reuters, está a ponderar sair da Rússia, transformando-se no primeiro banco a tomar tal posição), o ING e o Societe Generale. Activos de refúgio, como as obrigações alemãs, estão novamente a ser mais procurados.

A bolsa de Moscovo voltou a ficar fechada, pelo terceiro dia consecutivo, e um dos seus principais bancos, o Sberbank, saiu do mercado europeu. De acordo com a Reuters, as operações europeias da instituição financeira russa encerraram durante a noite, depois de uma ordem nesse sentido do Banco Central Europeu (BCE), que já avisara para o risco de falência do banco devido a uma corrida aos depósitos. O Sberbank estava na Áustria, Alemanha, Croácia e Hungria, com activos avaliados em cerca de 13 mil milhões de euros na Europa Ocidental no final de 2020.