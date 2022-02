Solidariedade de Norte a Sul do país: onde posso doar bens para a Ucrânia?

​Nos últimos dias, várias organizações, associações e até pessoas em nome individual têm dinamizado iniciativas para recolher bens alimentares e materiais. O objectivo é ajudar os ucranianos que, devido à guerra, se viram obrigados a perder família e amigos, casas, bens e até a sair do próprio país.

De Norte a Sul do país, várias são as oportunidades que existem para contribuir para esta causa.

No Norte

Vila Nova de Gaia

O seminário Cristo Rei está a recolher donativos e já conseguiu encher três camiões.

Os bens mais urgentes são garrafas de água, colchões (yoga mat), kits de primeiros socorros e dinheiro. Não estão a receber, temporariamente, roupa nem alimentos para bebés e crianças. As recolhas decorrem diariamente das 9h às 21h.

Viseu

Em parceria, a Câmara Municipal de Viseu, o Instituto Politécnico de Viseu (IPV), a Associação Viriatos.14 e a Associação dos Ucranianos de Viseu têm como objectivo apoiar a população ucraniana através de uma recolha de bens.

Pedem-se medicamentos e artigos medicinais (como compressas), alimentos não perecíveis, roupa de criança, mantas e artigos de higiene pessoal. Os bens podem ser entregues na Loja Soldiária do IPV de segunda a sexta-feira.

Vila Real

Em Vila Real, por iniciativa própria, é Svitlana Rohashko quem está a organizar a recolha de bens. O contacto é o 92 013 69 59.

No Centro

Leiria

A Câmara Municipal de Leiria lançou a campanha “SOS Ucrânia”. Querem recolher produtos de higiene (de higiene pessoal, desinfectantes, fraldas…), roupa térmica, medicamentos e kits de primeiros socorros, lanternas, rádios, powerbanks e pilhas.

Os bens podem ser entregues nas Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, nos quartéis de bombeiros de Leiria, Maceira, Ortigosa e Monte Redondo e também no Estádio Municipal de Leiria a partir desta segunda-feira entre as 17h e as 22h.

Guarda

A recolha dos bens está a acontecer até ao final desta segunda-feira na cervejaria Lumiar. A iniciativa é coordenada por Ruslana Roman, que vive em Portugal há mais de 20 anos.

A recolha pretende angariar: cobertores, medicamentos, alimentos e quaisquer outros bens essenciais.

Fundão

O município do Fundão, no distrito de Castelo Branco, está a organizar uma recolha de bens até ao final da semana. O local de entrega é no Centro das Migrações do Fundão (Seminário do Fundão), entre as 8h e as 20h.

Os bens solicitados são: cobertores, roupa, bens alimentares não perecíveis, leite em pó, fraldas e medicamentos.

Gafanha da Nazaré

A campanha que decorre em Gafanha da Nazaré, em Aveiro, parte de um grupo de ucranianos. Pedem roupa quente, sacos-cama, joelheiras e coletes à prova de balas. O contacto é o 91 766 85 89.

Em Lisboa

Na Área Metropolitana de Lisboa são várias as iniciativas de recolhas de bens.

Junta de Freguesia de Benfica

A recolha de bens é feita em parceria com a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica. Podem ser entregues no Palácio Baldaya esta segunda e terça-feira, das 9h às 22h.

Alguns dos bens essenciais que pedem são: roupa quente, roupa de cama (edredons, almofadas, mantas…), medicamentos, produtos de higiene e material de limpeza e louça de plástico e metal.

Junta de Freguesia da Misericórdia

A iniciativa, com o nome “SOS Ucrânia”, decorre esta segunda e quarta-feira (2 de Março), das 9h às 20h.

Os bens mais urgentes que pedem são: produtos de higiene pessoal (como sabonetes, tampões, pastas e escovas de dentes), produtos para crianças e recém-nascidos e kits de primeiros socorros.

Junta de Freguesia da Ajuda

A recolha de bens acontecerá a partir de quarta-feira (2), entre as 9h e as 19h. O ponto de recolha será o Pavilhão Multiusos da Ajuda, ao lado do Pingo doce.

Pedem-se alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e agasalhos.

Junta de Freguesia de Arroios

A Junta irá fazer uma recolha solidária em parceria com a Comunidade Paroquial da Igreja de São Jorge de Arroios e Nossa Senhora dos Anjos.

Os bens poderão ser entregues na sede da Junta, no Largo do Intendente Pina Manique, até quarta-feira, entre as 9h30 e as 17h30.

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela

Desde a Junta de freguesia de Moscavide à de Portela, passando pelos Bombeiros Voluntários, Creche e Jardim de Infância ou o Centro de Dia Social e Comunitário, são vários os locais e horas a que as recolhas são levadas a cabo, especificados na publicação da página do Facebook da junta de freguesia em causa.

Os bens que solicitam são produtos de higiene pessoal, agasalhos, kits de primeiros socorros, alimentos enlatados, entre outros.

Junta de Freguesia do Areeiro

A recolha, levada a cabo na sede da junta de freguesia, decorre esta segunda-feira até às 23h.

Os bens que solicitam são: medicamentos (como analgésicos, anti-inflamatórios, compressas, protectores gástricos, esponjas hemostáticas entre outros), ferramentas e materiais de construção e roupas quentes e produtos de higiene.

Loures

Em Loures, no distrito de Lisboa, a Oficina Promax Car é o ponto de recolha dos bens que serão enviados para a Ucrânia. O contacto é: 96 146 59 99

Setúbal

A Associação Anjos de Misericórdia está a dinamizar uma recolha de bens em Setúbal. Pede medicamentos, comida, sacos cama e kits de primeiros socorros. Os contactos são: 92 022 24 31 e 93 053 37 52

No Sul

Estremoz

A Câmara Municipal de Estremoz vai dinamizar uma recolha de bens, estando os pontos de recolha ainda por anunciar.

Os bens que solicitam são: aquecedores eléctricos, chaleiras, garrafas térmicas, colchões, alimentos não perecíveis, medicamentos, kits de primeiros socorros e produtos de higiene pessoal.

Évora

A comunidade ucraniana em Évora, juntamente com o padre Ivan Hudz, está a dinamizar uma recolha de bens. A entrega dos mesmos é feita no ginásio do Seminário Maior de Évora ao longo desta segunda-feira.

Pedem-se medicamentos, materiais de primeiros socorros e roupas quentes.