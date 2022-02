Uma comunidade agradecida, “feliz e livre” em Portugal

Alguns dos ucranianos a viverem em Portugal realizaram neste domingo em Lisboa a primeira grande missa greco-católica depois da Rússia ter invadido o seu país. Rezaram pela paz e agradeceram mais uma vez a amizade que portugueses lhe têm dado.

Há uma palavra que esta comunidade imigrante tem repetido vezes sem conta nos últimos dias: “Obrigado”. Nas manifestações que diariamente têm realizado desde que o seu país foi invadido, o apoio que têm recebido dos portugueses nunca é esquecido. Fazem-no por iniciativa própria.

Neste domingo, na emotiva missa dominical na igreja de São Jorge de Arroios, em Lisboa, foi a vez da embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, subir ao púlpito do templo para, em nome de todos, agradecer mais uma vez. Mas esta genuína gratidão não é de agora. Os cidadãos deste país do Leste europeu dizem ser “felizes, livres e bem tratados” desde que chegaram, alguns há mais de 20 anos.

Mas que comunidade é esta que, igualmente nos últimos dias, tem recebido, através de muitas declarações a órgãos de comunicação social, muitos elogios dos portugueses?

“Digo-lhe o que todos os dias nos dizem os nossos irmãos portugueses: somos gente de trabalho, honestos e só queremos fazer amigos. Nós somos assim e esta nossa maneira é também uma forma de agradecer a forma como vocês nos receberam e recebem”, disse ao PÚBLICO Pavlo Sodokha, presidente da Associação de Ucranianos em Portugal (AUP), que está nosso país há 21 anos.

Foto Ricardo Lopes

O padre Mateus Dziurban, que ministrou a missa greco-católica na Igreja de Arroios, está em Portugal há apenas cinco anos, mas diz conhecer “bem a comunidade” do seu país em Portugal. “Os ucranianos são gente de bem, que quer o bem para si e para os outros.”

A grave crise vivida no seu país nos anos 90 do século passado levou os ucranianos a procurar uma vida melhor um pouco por todo o mundo. Hoje calcula-se que sejam cerca de 10 milhões os que vivem e trabalham num país estrangeiro. Em Portugal são cerca de 28 mil, espalhados por todo o país, mas, entre 2008 e 2010, chegaram a ser 80 mil. A maior parte é, ainda hoje, originária da zona Ocidental do país, uma região agrícola com muito pouca indústria.

“Os primeiros rapidamente perceberam que eram bem recebidos em Portugal, que eram tratados com respeito. Que havia trabalho. A palavra espalhou-se e começaram a vir muitos, famílias inteiras”, diz Pavlo Sadokha, economista de 52 anos. E dá o seu próprio exemplo: “Cheguei há mais de 20 anos sem trabalho, sem falar português, sem saber nada sobre o país e os portugueses. Desde o primeiro dia que tive pessoas a ajudarem-me. Sempre. Facilmente arranjei amigos e até casei com uma portuguesa.”

“Sem dificuldades em arranjar emprego”

O presidente AUP diz ainda que outra das razões para os “ucranianos serem felizes em Portugal” se deve ao facto “de todos os governos sem excepção sempre terem dado grande apoio à comunidade”. “Deram-nos emprego, escolas, até casas, assinaram muitos protocolos de apoio”. “Nunca nos faltou o apoio dos governantes”, assegura.

Estima que, em termos etários, a “maioria tenha entre 50 e 60 anos – foram os que há 20 anos vieram para Portugal com 30, 40 anos”. “Nos últimos anos, vieram muitos jovens, nasceram cá muitas crianças e a comunidade tem agora muita gente jovem.”

Os primeiros que chegaram a Portugal eram na maioria “operários, trabalhadores da construção civil e agricultura e empregadas de limpeza”, mas “na última década a comunidade especializou-se”. “Hoje temos também engenheiros, médicos, músicos, professores e pessoal muito especializado em diversas áreas, que não tem dificuldade em arranjar emprego”, salienta.

Foto Ricardo Lopes

Já sobre a redução significativa do número imigrantes ucranianos a trabalhar em Portugal, o presidente da AUP explica-a com o facto de “muitos dos que vieram nunca tiveram intenção ficar – apenas queriam amealhar algum dinheiro para depois voltar à Ucrânia” e com “a crise financeira que afectou Portugal, que começou em 2011, e que deixou muita gente sem emprego”.

Pavlo Sadokha acredita que, nos próximos tempos, “devido à guerra e depois de António Costa ter aberto as portas de Portugal a todos os que quiserem vir, a comunidade vai crescer. Não faz ainda ideia de quantos vão chegar, mas calcula que “sejam muitos”.

No passado sábado Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à CNN afirmou que “podem vir dezenas de milhares” de ucranianos para Portugal.

“Uma coisa posso garantir aos que quiserem vir: em Portugal vão ser bem recebidos, felizes, livres e bem tratados”, garante Pavlo.

“Glória à Ucrânia”

Voltemos à Igreja de São Jorge de Arroios. Ainda não são 8h e os bancos do templo já estão quase todos cheios. O padre Mateus Dziurban diz que a igreja se enche todos os domingos. “Os ucranianos, como os portugueses, são gente de muita fé. Nestes tempos tão duros, rezar ajuda a ganhar a alguma paz de espírito. Não afasta os problemas, nem as preocupações, mas ajuda. O povo está a sofrer muito. O nosso povo está em grande sofrimento. Rezamos muito pela paz”, afirmou ao PÚBLICO.

Neste domingo, o padre diz ter vistos “rostos mais fechados” e “com mais dor”. “Toda esta gente tem lá [na Ucrânia] família.”

Já depois da cerimónia terminar, a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, subiu ao púlpito da igreja.

Foto Ricardo Lopes

“Putin quer eliminar a Ucrânia como Estado independente e democrático. Com o apoio de todos vamos resistir, e com o apoio dos portugueses vamos vencer”, afirmou aos seus compatriotas.

Assim que a embaixadora acabou de falar, os ucranianos cantaram o seu hino nacional. Em alguns rostos corriam lágrimas. “Glória à Ucrânia, respeito aos seus heróis”, gritaram todos a uma só voz antes de deixarem a igreja.

Já fora do templo, Inna Ohnivets aproveitou a conversa com o PÚBLICO para agradecer o apoio que, no sábado à noite, recebeu do Governo português, que anunciou ir enviar armas para a Ucrânia: “Tenho mais uma vez de agradecer a Portugal e ao povo português por mais este apoio. A Ucrânia está muito agradecida a Portugal. Juntos vamos vencer”.

Inna Ohnivets revelou ainda ao PÚBLICO que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, também já se disponibilizou para apoiar todos os ucranianos que queiram vir para Portugal na sequência da invasão russa do país. “Estamos agora a estudar que tipo de apoios são necessários, mas tenho a garantia de que seremos ajudados”, afirmou.

O PÚBLICO pediu então autorização à embaixadora para a fotografar. Disse imediatamente que sim, mas antes fez questão de colocar uma bandeira do seu país sobre os ombros.