Ucranianos “muito agradecidos” a Portugal por envio de armamento

Embaixadora da Ucrânia disse ao PÚBLICO que câmara de Lisboa já garantiu apoios para os cidadãos do país do Leste da Europa que queiram vir para Portugal.

A embaixadora da Ucrânia em Portugal agradeceu neste domingo a Portugal o envio de armamento para o seu país “para ajudar a combater a invasão russa. “Estamos muito, muito agradecidos”, disse ao PÚBLICO Inna Ohnivets.

O Ministério da Defesa revelou na noite de sábado que “a pedido das autoridades ucranianas”, Portugal “irá disponibilizar equipamento militar como coletes, capacetes, óculos visão nocturna, granadas e munições de diferentes calibres, rádios portáteis completos, repetidores analógicos e espingardas automáticas G3”.

“A informação foi-me dada ontem [sábado] à noite. Portugal vai ajudar a combater a Rússia com o envio de armamento”, disse ao PÚBLICO a embaixadora no final da primeira missa dominical em Lisboa após a invasão do seu país por tropas de Vladimir Putin.

“Tenho mais uma vez de agradecer a Portugal e ao povo português por mais este apoio. A Ucrânia está muito agradecida a Portugal”, acrescentou junto à Igreja de São Jorge de Arroios.

A embaixadora já tinha pedido apoio humanitário e militar a Portugal quando no passado dia 24 se reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.

Inna Ohnivets revelou ainda ao PÚBLICO que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas também já se disponibilizou para apoiar todos os ucranianos que queiram vir para Portugal na sequência da invasão russa do país. “Estamos agora a estudar que tipo de apoios são necessários, mas tenho a garantia de que seremos ajudados”, afirmou.

No final da missa na Igreja de Arroios, a embaixadora subiu ao púlpito para se dirigir aos mais de 100 ucranianos que enchiam a igreja. “Putin quer eliminar a Ucrânia como Estado independente e democrático. Temos, aqui em Portugal, os que estão a lutar na nossa terra. Vamos resistir com o apoio dos portugueses e vamos vencer”, afirmou aos seus compatriotas.

A embaixadora afirmou ainda que vai ser criado um grupo de trabalho com várias valências para apoiar os ucranianos que se quiserem refugiar em Portugal.

O presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Palo Sadoka, disse não ter ainda uma ideia de quanto ucranianos vão pedir refúgio em Portugal, mas acredita que “vão ser muitos”.

No passado sábado Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à CNN afirmou que “podem vir dezenas de milhares” de ucranianos para Portugal.