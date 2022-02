Alexandra Moura volta a Milão com uma instrospecção ao conceito de “casa”

O desfile da criadora, integrada no calendário oficial da Semana de Moda de Milão, será no próximo domingo, 27 de Fevereiro. De 4 a 7 de Março, Susana Bettencourt marca presença no showroom Tranoi, em Paris.

Alexandra Moura está de volta a Milão. No próximo domingo, 27 de Fevereiro, a designer portuguesa apresenta, com o apoio do Portugal Fashion (PF), a proposta de Outono/ Inverno, inspirada nas nossas casas. Pouco depois, será a criadora Susana Bettencourt a levar a sua colecção à Semana da Moda de Paris, onde estará no showroom Tranoi, que decorre de 4 a 7 de Março​.

Esta é a sétima vez que a criadora de moda portuguesa apresenta na principal semana de moda italiana como parte do calendário principal do certame organizado pela Camera Nazionale della Moda Italiana. Para a próxima estação fria, Alexandra Moura fez uma introspecção ao conceito de casa: “Lar Doce Lar” é como se chama a colecção, que viaja pelo conceito de o que será “casa” para cada um de nós. “Nos tempos em que vivemos, é em casa que encontramos conforto e segurança. Sabemos o que encontrar, sejam memórias ou objectos que nos acompanharam durante a vida. É o nosso mundo, onde podemos estar e ser o que quisermos”, destaca a designer, em comunicado.

Vários elementos da casa serviram de mote para as peças da colecção, quer sejam cobertores, tapetes, sofás de capitoné ou até edredões. Os objectos de mobiliário servem de inspiração para os padrões e tecidos, invocando “o imaginário referencial de cada pessoa”, explicam. A vertente urbana da assinatura de Alexandra Moura não foi, claro, esquecida e materializa-se numa proposta onde não faltam as gangas, sem perder a base da alfaiataria que a criadora de moda tanto preza.

“A casa é o balanço, é a procura pela perfeição e a beleza no meio do caos”, diz, acrescentando que “Lar Doce Lar” pretende trazer a casa para a rua, “enquanto nos transporta para a segurança de sabermos que estamos nos nossos pequenos mundos”. A nova colecção parece ser uma continuação da abordagem mais introspectiva da moda que a designer iniciou na última estação, ao celebrar duas décadas de carreira.

“A grande lição que retiro destes 20 anos é confiar na minha visão”, confessava a criadora ao PÚBLICO, na sequência do último desfile em Milão. Quando alguém lhe pergunta o segredo para o sucesso, é a essa a sua resposta. “Obviamente, nós temos que nos adaptar ao mercado; mas, se seguirmos a nossa intuição, a nossa visão das coisas, somos muito mais genuínos e muito mais facilmente nos destacamos do que se estivermos a fazer cópias”, concluía.

Susana Bettencourt em formato showroom

No final da semana, de 4 a 7 de Março, Susana Bettencourt marca presença na Semana da Moda da Paris com a colecção do próximo Outono/ Inverno. Ainda que não apresente em formato de desfile, a designer portuguesa estará num dos principais showrooms europeus, o Tranoi, parceiro oficial do certame organizado pela Federação Francesa de Alta-Costura e Moda.

O evento decorre no Palais Brongniart, que albergou a Bolsa de Paris durante quase dois séculos, no coração da cidade. A participação de Susana Bettencourt é enquadrada no Step Forward, o formato de showcase do PF, promovido pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e financiado por fundos europeus.

Este ano, o PF inaugurou um novo modelo de participação internacional, mais focado na vertente comercial. “O desfile é a maior ferramenta de comunicação que sustenta a actividade dos designers durante essa estação, mas a componente de negócio também tem de ser muito estimulada para que haja um aproveitamento comercial”, explicava a directora do projecto, Mónica Neto, ao PÚBLICO, à margem da Semana da Moda Masculina de Milão, em Janeiro.

O novo formato, onde os designers estão disponíveis para apresentar com maior detalhe as colecções a potenciais compradores, surge também de uma necessidade de adaptação. O projecto encontra-se numa fase de transição dos fundos comunitários que o financiam. Por isso, esta estação, os designers da ModaLisboa não se juntam aos criadores do PF em Milão e em Paris, por falta de financiamento.

Depois de Milão e Paris, as colecções de Alexandra Moura e Susana Bettencourt vão rumar ao Porto, para o Portugal Fashion, na Alfândega do Porto, entre 16 e 19 de Março.