Moda portuguesa regressa a Milão com os uniformes de David Catalán e a festa de Miguel Vieira

A Semana da Moda Masculina de Milão foi o primeiro destino internacional do Portugal Fashion em 2022, com um novo modelo de participação focado no aproveitamento comercial.

À porta do Padiglione Visconti, na Via Tortona, aglomeram-se alguns fotógrafos, que conversam animadamente antes de começar o primeiro desfile do dia, na Semana da Moda Masculina de Milão. Durante a manhã desfilam os criadores de moda David Catalán e Miguel Vieira, naquele que é o primeiro destino internacional do Portugal Fashion (PF) em 2022. Ao PÚBLICO, os dois designers destacam a importância dos desfiles além-fronteiras para o sucesso das marcas, que vivem sobretudo das vendas para o estrangeiro.