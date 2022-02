Os mais de seis mil hectares que já arderam são “um alerta à população”, diz o presidente da Agência dos Fogos Rurais

Já arderam 6464 hectares de terreno e foram registados 1519 incêndios rurais desde o início do ano até esta quarta-feira, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Estes números superam em larga escala os do ano passado. Entre Janeiro e Fevereiro de 2021, de acordo com o ICNF, ocorreram 270 incêndios e arderam 1765 hectares.