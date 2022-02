Mandem a Netflix embora, que eu quero fazer oó

Em 2012, o então presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, juntamente com a actual ministra da Cultura, Graça Fonseca, teve uma excelente ideia: constituir a Lisboa Film Comission (LFC) com o objectivo de incentivar a rodagem de anúncios, filmes e séries de televisão na cidade, através da criação de uma estrutura que passava a ser “a cara da CML perante os produtores e o sector do cinema e audiovisual” (palavras de Graça Fonseca, então vereadora da Câmara de Lisboa), ultrapassando dessa forma os “muitos bloqueios que travavam a competitividade” da capital enquanto cenário de rodagens. Que é como quem diz: graças à LFC, deixava de ser necessário pedir 54 papéis a 27 entidades diferentes para rodar um simples anúncio.