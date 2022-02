As memórias de Britney Spears valem 15 milhões de dólares

Britney Spears assinou com o grupo editorial Simon & Schuster um contrato que ascende aos 15 milhões de dólares (mais de 13 milhões de euros) para a publicação da sua autobiografia. Assim terminou o renhido leilão entre as várias editoras que queriam adquirir os direitos de publicação do livro em que a cantora abordará o seu relacionamento com a família e a experiência de ter vivido por mais de uma década sob a tutela do pai, Jamie Spears.

A notícia foi avançada pelo site de celebridades Page Six, do New York Post, que cita fontes da editora. Segundo a Simon & Schuster, trata-se um “acordo histórico”, “um dos maiores de todos os tempos, só ficando atrás daquele que envolveu o casal Barack e Michele Obama”. Uma fonte próxima da cantora confirmou entretanto a notícia à CNN.

O negócio do casal Obama com a Penguin Random House agora citado aconteceu em 2017 e concedeu à editora, por 60 milhões de dólares (52 milhões de euros) os direitos de publicação de dois livros. Continua a ser o valor mais alto conhecido no segmento dos livros de não-ficção.

Anos antes, em 2001, o também ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton tinha conseguido um acordo de 15 milhões de dólares para a publicação do seu livro My Life.

A actriz Jamie Lynn Spears, irmã de Britney Spears, publicou em Janeiro nos Estados Unidos o livro de memórias Things I Should Have Said. Nessa altura, o advogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, ​exigiu que o nome da sua cliente não fosse usado nas acções de promoção da obra.

Britney Spears colocou em Janeiro um processo em tribunal contra o pai, acusando-o de “má gestão financeira e corrupção”, depois de o progenitor ter entregado uma petição para que os bens da filha cobrissem as suas despesas com os honorários dos advogados.