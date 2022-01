Britney Spears faz queixa formal do pai por má conduta financeira

A cantora entrou com um processo em tribunal contra o pai, acusando-o de “má gestão financeira e corrupção”, depois de o progenitor ter entregado uma petição para que os bens da filha cobrissem as suas despesas com os honorários legais.

Jamie Spears, o pai de Britney que ao longo de mais de uma década assumiu o papel de seu tutor e de curador da sua fortuna, controlando toda a sua vida de uma forma, segundo a artista, “estúpida” e “abusiva”, pretendia que a filha cobrisse as suas despesas com os processos legais. Em vez disso, foi acusado de má conduta financeira.

No documento entregue, esta semana, em tribunal por Mathew Rosengart (o advogado que defendeu Britney Spears no processo que resultou no fim da tutela a que estava sujeita)​ é declarado que “as alegações de má conduta contra [Jamie Spears] são específicas, credíveis e graves, desde abusos até conflitos de interesses, má gestão financeira e corrupção da curadoria a ponto de haver implicação do direito penal estadual e federal”.

A suportar a queixa estão as conclusões da investigadora e ex-agente do FBI Sherine Ebadi, que declarou que Jamie Spears tinha tirado milhões de dólares à filha enquanto ocupou o cargo de curador e tutor da cantora.

Segundo Sherine ​Ebadi, parte daquele dinheiro terá sido usada para pagar à firma Black Box Security quase seis milhões de dólares (cerca de 5,3 milhões de euros) para vigiar as comunicações de Britney, incluindo as que tinha com o seu advogado da época. Além disso, havia escutas no seu quarto para gravar todas as conversas que a cantora tinha.

A queixa contra o pai foi realizada no mesmo dia em que a princesa da pop endereçou uma notificação à irmã, ameaçando-a com uma acção judicial caso não pare de usar o seu nome para promover um livro de memórias. Mas, na carta endereçada a Jamie Lynn, Rosengart também menciona o pai. O advogado salienta que a actriz de Sweet Magnolias, “mais do que qualquer pessoa”, sabe “o abuso e injustiça que Britney teve de suportar durante a tutela, depois de ter crescido com um pai alcoólico e arruinado”.

“Como afirmei anteriormente, tendo suportado uma tutela de 13 anos que a privou de direitos civis e liberdades fundamentais, Britney não será mais intimidada pelo seu pai ou por qualquer outra pessoa”, conclui.