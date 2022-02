Steven Pinker: “Vivemos numa sociedade em que cada pessoa quer promover a sua ideia de verdade”

Entrevista com o autor do livro "Racionalidade"

Uma reflexão sobre racionalidade pode ser no mínimo escorregadia - o que é racional num lugar pode não o ser no outro. Mas foi esse o desafio em que Steven Pinker embarcou no seu mais recente livro. Em conversa com o PÚBLICO, este reputado psicólogo, linguista e investigador canadiano cruza algumas das teorias apresentadas em Racionalidades com temas da actualidade. Por exemplo: quão racional é uma guerra?