Bolsas com forte queda e petróleo nos 95 dólares com receio de “ataque iminente” na Ucrânia

Os mercados financeiros estão a levar a sério o alerta feito pelos Estados Unidos de que poderá “estar iminente” um ataque da Rússia à Ucrânia. Os mercados bolsistas europeus estão a negociar em forte queda, em alguns casos acima de 3%, com as maiores desvalorizações a registarem-se, segundo a Reuters, nos títulos de empresas de viagens, bancos e automóveis. Nas matérias-primas, destaca-se a subida dos preços do petróleo, que no caso do Brent, referência para a Europa, segue a negociar acima de 95 dólares o barril.

A bolsa de Lisboa acompanha o sentimento negativo das congéneres, tendo iniciado a sessão a perder mais de 2,4%, com o BCP a registar uma perda superior a 5%. Às 11h30, o principal índice da Bolsa de Lisboa seguia a perder abaixo de 2%, mas com apenas dois dos 20 títulos em terreno ligeiramente positivo, a Ibersol e a Galp, e as maiores quedas, incluindo do BCP, a ficarem abaixo de 4%.

O aumento da tensão geopolítica até a provocar uma forte escalada do preço do petróleo, fazendo aumentar o receio da subida desta matéria no crescimento económico e na inflação. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em Abril já ultrapassou hoje a barreira dos 95 dólares no mercado de futuros de Londres, sendo negociado a 95,57 dólares.

Segundo a Lusa, este valor representa um aumento de 1,15% face ao acerto da última sexta-feira.