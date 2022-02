Massamá, 2013: jovem de 15 anos esfaqueou três colegas para imitar massacre de Columbine

Estudante foi indiciado da prática do crime de terrorismo e condenado a dois anos e meio de internamento em centro educativo por três crimes de homicídio qualificado na forma tentada

Esta quinta-feira, a rápida acção da Polícia Judiciária (PJ) impediu aquilo que pretendia ser uma iminente “acção terrorista” na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O suspeito, um aluno de engenharia informática com 18 anos, estaria há meses a planear esta ideia. Mas o caso não é inédito em Portugal. Se recuarmos nove anos, até Outubro de 2013, encontramos um outro caso de violência indiscriminada em contexto escolar, planeada e concretizada por um aluno de 15 anos: o objectivo seria reproduzir em Portugal o massacre de Columbine, no estado norte-americano do Colorado, onde foram mortas 15 pessoas num tiroteio ocorrido num liceu.