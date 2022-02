Remodelações no executivo do Porto esperadas por uns e criticadas por outros

Com a remodelação, Rui Moreira voltou a ter maioria absoluta no executivo da câmara. BE critica, CDU lamenta não ter sido informada, PSD revela estranheza e PS diz que já era expectável.

A vereadora da CDU na Câmara do Porto lamentou nesta quarta-feira não ter sido informada sobre a remodelação no executivo e considerou que a atribuição de um pelouro à ex-vereadora socialista poderá indicar “falta de confiança” no acordo de governação.

Tal como o PÚBLICO noticiou, A vereadora com o pelouro dos Transportes, Cristina Pimentel, vai suspender o mandato para se candidatar à presidência do conselho de administração da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP). O lugar da vereadora no executivo será ocupado pelo antigo vereador da Habitação, Fernando Paulo, que não foi eleito nas últimas eleições autarquias. Ao mesmo tempo, será atribuído um pelouro à antiga vereadora socialista, Catarina Santos Cunha, que assumiu o estatuto de independente no executivo em Novembro.

Em declarações à Lusa, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, lamentou ter tido conhecimento das intenções do presidente da Câmara do Porto de reformular o executivo através da comunicação social. “Lamento que o presidente informe primeiro a comunicação social e não informe o colectivo dos vereadores das suas intenções”, sublinhou a vereadora.

Considerando que a entrada de mais um vereador “tem de ser analisada em reunião”, Ilda Figueiredo afirmou que a atribuição de um pelouro à ex-vereadora socialista, Catarina Santos Cunha, poderá indicar “provavelmente que o presidente não terá grande confiança no acordo que fez com o PSD”. “Vê-se que o presidente está a tentar reforçar o seu apoio na câmara, ou por falta de confiança no acordo que fez com o PSD ou por outra razão qualquer”, observou.

Aos jornalistas, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou nesta quarta-feira que, apesar do movimento independente ficar com “maioria” devido às remodelações no executivo, as mesmas “não põem em causa” o acordo de governação estabelecido com o PSD após as eleições de Setembro.

“O acordo tem a ver com determinadas garantias que nós demos ao PSD em função de exigências que nos foram colocadas com base no que era o seu programa eleitoral que temos cumprido, essa matéria não está em risco nem será posta em causa”, assegurou.

Aos jornalistas, o autarca rejeitou a existência de “mau estar” dentro do executivo e afirmou que a distribuição dos pelouros será anunciada “em breve”, uma vez que está dependente da nomeação de Cristina Pimentel para a presidência da STCP.

Questionado sobre a atribuição de um pelouro à ex-vereadora socialista e não a um dos vereadores do PSD, com quem o movimento tem estabelecido um acordo, o independente afirmou que o partido “sempre afirmou que era oposição e continua a afirmar que é oposição”.

“Uma coisa é termos um acordo de incidência parlamentar que foi celebrado com o PSD que nós iremos cumprir e sabemos que eles também. Outra coisa é ter uma oposição dentro da vereação”, referiu.

O autarca disse ainda não ver “nenhuma razão” para o PSD ponderar sobre o acordo de governação, salientando que o movimento independente cumprirá “escrupulosamente o acordo”.

À Lusa, o líder da concelhia do PSD/Porto, Miguel Seabra, disse ver com “estranheza” a intenção do presidente da câmara atribuir um pelouro à antiga vereadora socialista, adiantando que o partido vai-se reunir “para analisar o destino” do acordo de governação.

Já o vereador do PS da Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, disse que a intenção do presidente da câmara atribuir um pelouro à antiga vereadora socialista era “algo já esperado”, considerando que são decisões que fazem parte da “natureza humana” e não de análise política.

O vereador do BE, Sérgio Aires, afirmou que a atribuição de um pelouro a Catarina Santos Cunha torna o executivo de Rui Moreira numa “maioria absoluta de secretaria”.

“Logo a seguir às eleições [autárquicas], o PSD faz um acordo, deixa de ser oposição e, mais estranhamente ainda, uma vereadora eleita pelo PS passa, em questão de horas, para vereadora independente e depois integra o executivo, tornando a maioria de Rui Moreira uma maioria absoluta de secretaria que não respeita em nada a decisão dos portuenses”, salientou.