Moreira faz remodelação: sai Cristina Pimentel, entra Fernando Paulo e dá pelouro a independente

Presidente da Câmara do Porto mexe na equipa ao fim de quatro meses e nega que haja mau ambiente no executivo.

Há uma remodelação em curso na Câmara do Porto. Ao fim de quatro meses de mandato, Rui Moreira decidiu mexer no executivo, o que vai obrigar a um redesenhar do mapa dos pelouros.

A vereadora Cristina Pimentel, que tem a tutela do pelouro dos Transportes, Acção Social e Protecção Civil, vai suspender o mandato para assumir a presidência do conselho de administração da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP). A vereadora, que é quadro da STCP, vai substituir Manuel Queiró, que foi o responsável pelo processo de intermunicipalização da STCP e que terminou o mandato no dia 31 de Dezembro.

A suspensão do mandato de Cristina Pimentel abre a porta ao regresso do ex-vereador Fernando Paulo que não conseguiu ser eleito nas últimas autárquicas.

Ainda não são conhecidas as áreas que o ex-vereador irá ter a seu cargo no terceiro e último mandato de Rui Moreira, mas o seu regresso pode apaziguar o ambiente interno que fontes próximas do executivo dizem “ser mau.”

Sem Fernando Paulo, o presidente foi obrigado a distribuir os pelouros que estavam sob a alçada do ex-autarca por outros vereadores. Pedro Baganha, por exemplo, ficou com a Habitação, para além do Urbanismo e Espaço Público.

Ao que foi possível apurar, Rui Moreira pretenderá manter a Habitação nas mãos de Pedro Baganha. Quanto ao resto, vai ser preciso esperar pelo anúncio das suas decisões.

Mas as mexidas não se ficam por aqui. Moreira vai aproveitar a remodelação para convidar a ex-vereadora socialista Catarina Santos Cunha para assumir funções executivas. Ao PÚBLICO, o presidente da Câmara do Porto garantiu que a vereadora que assumiu o estatuto de independente em Novembro terá pelouros atribuídos, mas confessa que ainda não decidiu que pelouro lhe vai entregar.

A “saída” de Cristina Pimentel era falada há muito nos corredores da Câmara do Porto. Agora é oficial. A vereadora dos Transportes vai coordenar a mobilidade da cidade. “Foi a própria Cristina Pimentel que me apresentou a proposta”, revelou ao PÚBLICO Rui Moreira, afastando qualquer azedume por parte da vereadora por deixar a câmara.

“Precisamos de uma empresa para operar o terminal intermodal de Campanhã, que está em construção (e que deverá estar operacional em Abril), e para gerir os parques de estacionamento municipais e outros equipamentos enquadrada numa política de mobilidade da cidade”, defendeu o presidente.

Na semana passada, o executivo da Câmara do Porto votou a delegação de competências relacionadas com a mobilidade e gestão de infra-estruturas auxiliares ao transporte público, como a gestão do Intermodal de Campanhã, à STCP Serviços.

Na proposta, Cristina Pimentel esclarecia que o município pretende “confiar à STCP Serviços a execução de várias tarefas” relacionadas com a mobilidade e gestão de infra-estruturas mediante a celebração de um contrato-programa.

Entre as competências a delegar, destaca-se a exploração e gestão do Terminal Intermodal de Campanhã, do Terminal das Camélias e do Terminal do Bom Sucesso, património que se “mantém na esfera jurídica do município do Porto”.

Segundo a proposta, a exploração dos terminais e interfaces realizar-se-á segundo as normas dos regulamentos municipais.

Os meios auxiliares à deslocação entre cotas, como o Funicular dos Guindais, o Elevador da Lada, as escadas do Monte dos Judeus, o futuro elevador do Palácio de Cristal e escadas das Virtudes, serão confiados à “exploração e gestão” da STCP Serviços. A par destas infra-estruturas, é também confiada à empresa “a realização de todos os estudos necessários para a operacionalização” do ramal da Alfândega com um sistema de transporte público compatível com a utilização do canal para modos suaves.