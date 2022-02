Festival de divulgação de ciência FIC.A volta a Oeiras em Outubro e desta vez atribui um prémio

A Câmara Municipal de Oeiras anunciou a realização da segunda edição do festival de divulgação científica FIC.A, de 10 a 16 de Outubro de 2022, que pela primeira vez atribuirá um prémio de divulgação da ciência em língua portuguesa.

A edição do FIC.A – Festival Internacional de Ciência, apresentada esta terça-feira, terá como embaixadora a astrónoma Teresa Lago, que foi presidente da Sociedade “Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura”, numa altura em que Oeiras é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Segundo o vereador da Câmara Municipal de Oeiras Pedro Patacho, o festival pretende “aproximar a ciência dos cidadãos e aproximar as instituições científicas da sociedade”, para desenvolver a literacia científica e a educação de um público mais informado, capaz de “interpretar a realidade, agir sobre ela e tomar decisões”. “Num mundo muito influenciado pela ciência, os cidadãos devem estar próximos desta actividade humana, entendê-la, não ter medo nem receio, e estarem preparados para seguir os assuntos sociais com dimensão científica e opinar de modo informado sobre eles. Isso corresponde a uma cidadania mais informada e, por isso, a uma democracia mais forte e resistente à política do medo, da desinformação e do negacionismo”, justificou.

O responsável anunciou ainda que, no âmbito do festival, a Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, atribuirá este ano, pela primeira vez, um prémio de comunicação de ciência em língua portuguesa, no valor global de 25.000 euros. O prémio valorizará a comunicação e divulgação científica junto da sociedade em cinco categorias: Carreira (que vai premiar um comunicador de ciência consagrado e conhecido do grande público), Jovem (distingue um jovem comunicador de ciência), Projecto (premeia um projecto de comunicação de ciência em língua portuguesa), Educação (recompensa um projecto de comunicação e divulgação de ciência em contexto escolar) e Obra (reconhece uma obra de comunicação e divulgação científica, que tanto pode ser um livro, um filme ou curta metragem, por exemplo).

A embaixadora Teresa Lago defendeu que há “uma obrigação dos cientistas em partilhar a ciência” por várias razões, nomeadamente por o fazerem com paixão - e “é uma obrigação fundamental partilhar com um público mais alargado essa paixão e entusiasmo” -, mas “também porque é preciso não esquecer que a ciência é financiada por fundos públicos”. A investigadora salientou ainda que fazer descobertas científicas “não é algo trivial, imediato, linear”, requer “imenso trabalho, leva a muita frustração e exige uma enorme persistência”. “E eu acho que isto são características que devem ser partilhadas, porque obviamente são vantajosas em qualquer e para qualquer tempo da sociedade”, destacou.

O FIC.A 2022, uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da organização Senciência, terá lugar no Hub ACT – Centro de Indústrias Criativas de Oeiras (antigo espaço Intermarché), localizado em Porto Salvo, em Oeiras, de 10 a 16 de Outubro.

A primeira edição do festival, que teve como embaixador o investigador Alexandre Quintanilha, decorreu em 2021, contando com mais de 34 mil participantes de cerca de 30 nacionalidades, dos quais 15 mil alunos em visita, e mais de 600 actividades entre workshops, experiências e exposições. O festival é apoiado por dezenas de parceiros, entre os quais, ao nível local, praticamente todas as instituições de ensino superior, institutos de investigação, centros de ciência e empresas tecnológicas presentes no concelho. O programa e as actualizações sobre as iniciativas do FIC.A 2022 estarão disponíveis aqui.