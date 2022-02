Marvão volta a celebrar as Comidas d’Azeite à mesa

Depois de em 2021 o evento se ter ficado por temperar o online, aí está para provar à mesa a Quinzena Gastronómica das Comidas d’Azeite de Marvão. É a 17.ª edição e decorre de 12 a 27 de Fevereiro em 14 restaurantes.

O regresso das Comidas d’Azeite aos “moldes tradicionais”, adianta o município, é feito “através de um conjunto de iniciativas que pretendem impulsionar e reconhecer a importância do olival e do sector oleícola para a economia do concelho”.

Nos restaurantes aderentes haverá menu especial em que “o azeite será o rei”. Entre as estrelas esperadas: açorda alentejana, bacalhau com capa de grão à Lagareiro, fraca tostada em azeite, alhada de cação, couvada de polvo ou delícia de azeite.

Além do que se serve à mesa, o programa inclui outras actividades, como uma visita guiada ao Olivoturismo - Lagar Museu “Azeite Castelo de Marvão” (dia 19, 10h30, Galegos), uma prova de azeites (dia 26, 10h, mercado municipal), o Mercado do Azeite Novo e showcooking (dia 27, 10h, Jardim do Castelo de Marvão).

Destaque ainda para a segunda edição das Conversas d’Azeite. Aqui, partilha-se “conhecimento” com “especialistas do sector oleícola do Alto Alentejo, de forma a reforçar a importância” da produção local de azeite. A moderação do debate “Sustentabilidade, Biodiversidade e Circularidade no Olival” (12 de Fevereiro, 10h30, Casa do Povo de Porto da Espada) estará a cargo de Francisco Mondragão Rodrigues, professor universitário e docente na Escola Superior Agrária de prElvas.

Marvão insere-se na área de produção dos Azeites do Norte Alentejano DOP (Denominação de Origem Protegida), o que, refere-se em comunicado, tem “contribuído para afirmar a região como produtora oleícola de excelência”. A “qualidade da azeitona galega, nascida nas oliveiras da imponente Serra de São Mamede, é outro dos factores fundamentais para garantir a produção de um azeite de excelência”, sublinha-se ainda.

Mais informações: CM Marvão, T. 245 909 130, geral@cm-marvao.pt