Viúvo de Zsa Zsa Gabor adopta outra vez um adulto. O novo filho tem 27 anos

Com o nome Prinz von Anhalt, Kevin Feucht, de 27 anos, conquista o direito a uma parte da herança do alemão ao mesmo tempo que Frédéric, também adoptado em adulto, ganha uma pessoa para cuidar de si e dos seus assuntos.

Frédéric Prinz von Anhalt, o último dos oito maridos de Zsa Zsa Gabor, acaba de voltar a ser pai aos 78 anos. O viúvo da actriz adoptou um adulto, apresentado como filho biológico de um amigo, que, como contrapartida, comprometeu-se a cuidar do septuagenário.

Kevin Feucht, de 27 anos, junta-se assim aos filhos adoptivos que Frédéric Prinz von Anhalt perfilhou com Zsa Zsa Gabor e que também eram já todos adultos, sendo que um deles, Oliver Prinz von Anhalt, teve um acidente de moto no dia em que a mãe adoptiva morreu, acabando por falecer poucos dias depois, a 25 de Dezembro de 2016; tinha 45 anos.

Para o novo filho adoptivo do socialite alemão, a situação não é estranha, já que Von Anhalt e o seu pai biológico serão amigos de longa data. No fundo, trata-se de um acordo: com o nome Prinz von Anhalt vem parte da herança do alemão ao mesmo tempo que Frédéric ganha uma pessoa para cuidar de si e dos seus assuntos. Entre as responsabilidades de Kevin estarão cozinhar para o pai adoptivo, cuidar das tarefas da casa e certificar-se que as contas são pagas a tempo e horas.

Kevin Feucht nasceu a 10 de Agosto de 1994, em Sonthofen, Alemanha, e tem um irmão mais velho. Estudou na Universidade de Santa Barbara, Califórnia, onde integrou a equipa de futebol UC Santa Barbara Gauchos, nas temporadas de 2015 e 2016, gerindo actualmente um centro de treino.

Frédéric Prinz von Anhalt é conhecido pela adopção de adultos (e esta segunda-feira estreia nos EUA, no canal A&E uma série, Adults Adopting Adults, em que o alemão é uma das personalidades retratadas), tendo ele próprio sido adoptado quando já era maior de idade.

Frédéric, cujo nome de nascença é Hans Robert Lichtenberg, nasceu em Bad Kreuznach, no estado da Renânia-Palatinado, Sudoeste da Alemanha, sendo um dos cinco filhos de um polícia. Teve formação para ser padeiro, mas acabou por gerir vários clubes de sauna na região de Vurtemberga, no Sudeste do país​. Terá sido num desses clubes que se abriu a porta para que a sua vida mudasse.

Aos 36 anos, foi adoptado pela princesa Marie-Auguste von Anhalt (1898-1983), que perfilhou cerca de 35 adultos, e passou a chamar-se Frédéric Prinz von Anhalt, sendo o “​Prinz”​ apenas um apelido e não um título de príncipe, que não herdou. O motivo da adopção não é claro. Algumas teorias dizem que, apesar da diferença de idades, Hans foi amigo do único filho biológico de Marie Auguste, Carlos Francisco da Prússia, que morreu em 1975, aos 59 anos. Outras alegam que Marie Auguste estava falida e que a adopção foi uma transacção comercial. Certo é que a vida de Hans Robert Lichtenberg tornado Frédéric Prinz von Anhalt mudou para sempre, com o seu nome a abrir-lhe diversas portas.

A mãe adoptiva morreu apenas três anos depois e, no ano seguinte, Von Anhalt mudou-se para os Estados Unidos, onde veio a conhecer Zsa Zsa Gabor, com quem casou em 1986, tendo o casal ficado junto até à morte da actriz húngara. O segredo, segundo Von Anhalt, terá sido o facto de não se terem casado por amor. “Era uma amizade, mas quando se está com alguém durante um certo tempo, apaixonamo-nos”, disse, citado pela CNN, em 2007.

Em 2010, Von Anhalt entrou oficialmente na corrida para governador da Califórnia, como independente, afirmando-se inspirado pelos “erros” de Arnold Schwarzenegger, que serviu como governador daquele estado entre 2004 e 2011. Entre as medidas propostas para melhorar o desastroso estado das finanças, Anhalt propunha legalizar (e taxar) a marijuana e a prostituição, e permitir a importação de charutos cubanos (submetendo-os também a imposto). Perdeu as eleições e pouco tempo depois precisou de cuidar da saúde da mulher: em 2011, Zsa Zsa teve de ser submetida a amputação de uma perna e complicações acabaram por fazer com que os médicos temessem o pior.

Após a morte de Gabor, em Dezembro de 2016, aos 99 anos, Frédéric herdou a sua mansão em Bel Air e todos os seus bens, já que a única filha biológica da actriz, Francesca Hilton, que tinha chegado a roubar o testamento da mãe enquanto esta estava hospitalizada, morreu antes.

Em 2021, o aristocrata por adopção depositou dois terços das cinzas da mulher na capital húngara, obedecendo à sua vontade: “Era o que ela queria e era o que ela tinha no seu último testamento. Ela queria definitivamente estar em Budapeste porque o seu pai também está enterrado aqui”, disse, na altura, Frédéric von Anhalt à Reuters.