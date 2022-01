H&M olha além da pandemia e quer duplicar as vendas até 2030

A H&M anuncia que pretende dobrar as vendas até 2030 em comparação com os números de 2021 e, ao mesmo tempo, reduzir pela metade a sua pegada de carbono e atingir uma margem operacional acima de 10% até 2024.

O grupo de moda sueco H&M traçou uma linha pré-pandemia, nesta sexta-feira, anunciando um salto maior do que o esperado no seu lucro trimestral e aumentando os investimentos com o objectivo de duplicar as vendas até 2030.

As acções da segunda maior empresa de retalho de roupa do mundo subiram 5% depois do anúncio de que duplicaria o seu investimento em 2022 para cerca de dez mil milhões de coroas suecas (mais de 950 milhões de euros). Esse investimento concentrar-se-á em áreas como a tecnologia, cadeia de abastecimento, energia renovável e materiais sustentáveis, anunciou a marca.

“Encerrámos o ano com força, com as vendas de volta ao mesmo patamar de antes da pandemia e com melhor rentabilidade do que há vários anos”, declarou a CEO Helena Helmersson. “Agora que voltamos a uma situação mais normalizada, com forte posição financeira e boa rentabilidade, podemos voltar a focar-nos totalmente no crescimento.”

O lucro antes de impostos em Setembro/Novembro ─ o quarto trimestre fiscal da H&M ─ subiu 64% em relação ao ano anterior, para seis mil milhões de coroas (570 milhões de euros). Analistas consultados pela Refinitiv, que se dedica a informação financeira e de risco, previam, em média, um lucro inferior. “O forte resultado do trimestre é fruto de as colecções terem sido bem recebidas”, refere a marca sueca em comunicado. Comparado com o quarto trimestre de 2019, o lucro aumentou 43%.

Tal como a sua maior rival, o grupo Inditex, proprietário da Zara, a H&M também está a recuperar da pandemia, apesar dos desafios da cadeia de abastecimentos, que levaram a atrasos em muitas áreas. A H&M anuncia que pretende dobrar as vendas até 2030 em comparação com as vendas de 2021 e, ao mesmo tempo, reduzir pela metade a sua pegada de carbono e atingir uma margem operacional acima de 10% até 2024.

Em 2021, as vendas totalizaram 199 mil milhões de coroas (18,9 mil milhões de euros) e a margem operacional foi de 7,7%. O lucro antes dos impostos totalizou 14,3 mil milhões de coroas (1,36 mil milhões de euros), contra a previsão média dos analistas de 13,5 mil milhões de coraas (1,28 mil milhões de euros).

Para ajudar a diminuir o seu impacto de carbono, a H&M informa ainda que não aceitará mais matérias-primas que sejam produzidas com recurso a combustíveis à base de carvão.