Quem é a herdeira da Zara? Marta Ortega celebra 38 anos e, em breve, será presidente da Inditex

Em Espanha, Marta Ortega Peréz faz capas de revistas cor-de-rosa pelo que veste, onde vai e com quem está, mas a filha do dono da Inditex orgulha-se de nem ter um escritório na sede do gigante grupo têxtil, onde, aliás, até agora, não tinha um cargo definitivo. A partir de 1 de Abril deste ano, será a nova presidente do conglomerado de sete empresas de moda, entre as quais a Bershka, a Massimo Dutti, a Pull and Bear e a Zara. Esta segunda-feira, Ortega celebra 38 anos ─ quem é a herdeira do império têxtil e o que faz para além de escolher o que vestem as mulheres de 96 países?