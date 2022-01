Ainda em recuperação, Charlene do Mónaco não marcará presença no festival anual do principado

A Princesa Charlene do Mónaco não marcará presença no festival anual Sainte Devote, nesta quinta-feira, no Mónaco. A notícia foi avançada pelo Palácio Real do principado que justificou que a mulher do príncipe Alberto ainda está a recuperar de problemas de saúde anteriores. Já em Novembro passado, a sul-africana também não participou nas celebrações do dia nacional no principado, adensando os rumores de que algo não estaria bem no casamento.

O palácio determinou que a princesa Charlene ainda precisaria mais algumas semanas de recuperação, antes de voltar aos compromissos públicos. Além disso, avançaram que a ex-nadadora sul-africana está a ser submetida a um tratamento dentário. Esta terça-feira, 25 de Janeiro, a princesa celebrou 44 anos. A data foi assinalada pela Fundação Princesa Charlene do Mónaco com um vídeo, publicado no Instagram, onde se podem ver algumas fotografias da sua infância até aos dias de hoje.

Em 2021, a princesa esteve desaparecida durante vários meses, na sequência de ter ficado retida na África de Sul, alegadamente por culpa de uma infecção nos ouvidos, nariz e garganta. A situação agudizou-se e Charlene foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos no país africano onde cresceu (nasceu em Bulawayo, na Rodésia, actual Zimbabwe). A imprensa tablóide não se coibiu de concluir que o que a mantinha longe do Mónaco era o fim do casamento.

Os rumores ganharam tal dimensão que o príncipe teve a iniciativa de esclarecer, numa entrevista, que estava tudo bem entre ambos. Em Novembro, Charlene regressou ao Mónaco. Mas, em vez de retomar a atarefada agenda, desapareceu do escrutínio público. “Ainda precisa de descanso e paz”, informou o príncipe ao jornal Monaco Matin.

A própria família da princesa veio a público esclarecer o escândalo, assegurando que está tudo bem. “O Alberto ama e apoia a Charlene a 100%”, declarou Chantell Wittstock, cunhada da princesa e presidente da fundação da soberana. “O casamento dos dois é forte e eles apoiam-se totalmente um ao outro”, acrescentou, numa entrevista à revista sul-africana You.

Charlene casou com o herdeiro do principado do Mónaco, Alberto, em 2011. São pais dos gémeos Gabriella, condessa de Carladès, e Jacques, o herdeiro do principado, com sete anos. Alberto tem, ainda, outros dois filhos: Jazmin Grace Grimaldi, com 29 anos, e Alexandre Coste, de 18.