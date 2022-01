Filhos de Alberto do Mónaco juntos em fotografia. Quem são Jazmin e Alexandre?

Na imagem partilhada no Instagram, Jazmin aparece sorridente com os irmãos Alexandre e os gémeos Gabriella e Jacques, filhos da princesa Charlene.

É provável que o nome Jazmin Grace Grimaldi seja desconhecido para muitos ─ trata-se da filha mais velha de Alberto do Mónaco. A actriz de 29 anos partilhou, nas redes sociais, a primeira fotografia dos quatro filhos do príncipe. Jazmin aparece sorridente com os irmãos Alexandre Coste e os gémeos Gabriella e Jacques, filhos da princesa Charlene. Desconhece-se onde e quando terá sido tirada a fotografia.

A imagem pode facilmente passar despercebida, já que foi partilhada num vídeo com várias fotografias, onde Jazmin Grace Grimaldi mostrou alguns dos melhores momentos de 2021, como viagens, passeios a cavalo ou mergulhos no ar. Um dos pontos altos do ano da filha mais velha de Alberto do Mónaco terá sido também o encontro com os irmãos.

Jazmin e Alexandre, também filho do príncipe, com 18 anos, surgem com os gémeos Gabriella, condessa de Carladès, e Jacques, o herdeiro do principado, os gémeos de sete anos. Os quatro vestem roupas informais e pela indumentária suspeita-se que a fotografia datará de algures entre o Verão e o Outono. A imagem mostra uma família feliz, num ano em que o principado foi várias vezes notícia pela ausência de Charlene.

Os dois filhos mais velhos de Alberto são próximos e é frequente vê-los juntos. Jazmin Grace Grimaldi é fruto de uma breve história de amor entre o príncipe e a cantora norte-americana Tamara Rotolo. Os dois conheceram-se durante umas férias da artista no Sul de França, em 1991. No ano seguinte nascia Jazmin. No entanto, só em 2006 é que Alberto viria a reconhecer a paternidade, depois de um longo processo em tribunal.

Numa entrevista à revista Harper’s Bazaar, em 2015, a norte-americana falou da infância sem progenitor e como isso a marcou: “Naquele momento [quando a paternidade foi assumida] queria criar uma relação com o meu pai, conhecê-lo e que ele me conhecesse a mim.” Mais: “Não ter aquela figura na minha vida, fez-me falta. É fantástico ter acontecido quando aconteceu, e temos tido uma excelente relação desde então.”

A futura Grace Kelly?

A “excelente relação” de que falava Jazmin tem vindo a ser confirmada por várias fotografias publicadas do pai e da filha, ainda que a jovem viva nos Estados Unidos. Aliás, no mesmo vídeo onde partilhou a fotografia com os irmãos, há, ainda, uma imagem com o pai. A dois meses de celebrar 30 anos, a jovem é actriz, cantora e dedica-se à fundação epónima, em prol do desenvolvimento sustentável de comunidades desfavorecidas.

Na mesma entrevista à revista norte-americana, a actriz revela um dos seus ídolos ─ nada mais, nada menos, do que a avó Grace Kelly. Ainda que não se tenham conhecido, Jazmin Grace Grimaldi garante ter sentido uma “ligação imediata” na primeira vez que viu o filme Alta Sociedade, de 1956. A princesa morreu em 1982, dez anos antes de a neta nascer, vítima de um acidente automóvel, aos 52 anos. “Sou apaixonada por representar, cantar e dançar. E vi isso nela nesse filme. Foi um momento de arrepiar para mim”, recorda a jovem.

Apesar de ser a filha mais velha do príncipe Alberto, Jazmin não tem direito ao título de princesa, nem é herdeira. O futuro príncipe do Mónaco será, sim, Jacques, com sete anos. Alberto casou com Charlene em 2011 e em Dezembro de 2015 foram pais de gémeos. Seis anos antes de casar, em 2005, pouco depois da morte do pai, Rainier III, o príncipe tinha-se visto envolvido num escândalo, que o levou a assumir a paternidade de Alexandre Coste.

Alexandre nasceu a 24 de Agosto de 2003, filho de Nicole Coste, uma assistente de bordo com quem Alberto manteve um romance durante vários anos. A relação começou num voo entre o Mónaco e Paris, em 1997, e prolongou-se até 2002. Em 2005, numa entrevista à revista Paris Match, a ex-hospedeira da Air France denunciou a ausência de Alberto e lamentou que o filho estivesse a crescer sem pai. Pouco depois, o príncipe reconheceria a paternidade do menino que, desde então, tem apoiado.

Durante o último ano, Alberto tem estado debaixo de fogo, na sequência de Charlene ter estado desaparecida durante vários meses. A princesa ficou retida na África de Sul, alegadamente por causa de uma infecção nos ouvidos, nariz e garganta. A situação agudizou-se e Charlene foi submetida a várias procedimentos cirúrgicos no país africano onde cresceu (nasceu em Bulawayo, na Rodésia, actual Zimbabwe). A imprensa tablóide não de coibiu de concluir que o que mantinha a soberana longe do Mónaco era o fim do casamento.

Os rumores ganharam tal dimensão que o príncipe teve a iniciativa de esclarecer, numa entrevista, que estava tudo bem com ambos. Em Novembro, Charlene regressou ao Mónaco. Mas, em vez de retomar a atarefada agenda, desapareceu do escrutínio público. “Ainda precisa de descanso e paz”, informou o príncipe ao jornal Monaco Matin.