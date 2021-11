Charlene do Mónaco ainda está em recuperação e não participa nas cerimónias do dia do principado

A princesa Charlene do Mónaco não vai participar nas celebrações do dia nacional no principado, que se assinala a 19 de Novembro, informou o palácio real numa declaração, emitida esta terça-feira. As razões para a sua ausência estão relacionadas com a sua saúde. “É necessário um período de calma e descanso para que a saúde da princesa recupere”, justificou o palácio, acrescentando que Charlene está actualmente em convalescença e assim continuará nas próximas semanas.

O Mónaco saudou, na última semana, o regresso de Charlene, casada com o príncipe Alberto desde 2011, com uma luxuosa cerimónia, depois de a princesa ter passado a maior parte do ano na África do Sul, país onde cresceu e onde reside parte da sua família, o que gerou especulações sobre a saúde do casamento real. Alberto, porém, acabou por pôr um ponto final nos rumores que davam conta de que a relação estaria a passar por uma crise. “É triste e lamentável”, desabafou o monegasco, numa entrevista à Point de Vue.

Em Setembro, a princesa foi internada num hospital na África do Sul, onde se encontrava desde Maio, para tratamento a uma grave infecção nos ouvidos, nariz e garganta. De acordo com o palácio, terão sido as complicações relacionadas com o bem-estar de Charlene que atrasaram o seu regresso ao principado, já que foi impedida de voar. No entanto, no fim de Outubro, à revista People, o príncipe Alberto revelou que a mulher estava prestes a regressar: “Ela estará aqui muito antes do Dia Nacional [do Mónaco]”, o que se cumpriu.