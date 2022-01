Depressão e suicídio adolescente: é crucial “ter tempo e estar atento”, defendem especialistas

O estudo “Os jovens em Portugal, hoje: quem são, o que pensam e o que sentem”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicado em Novembro passado, dava conta que 23% dos jovens já tiveram pensamentos ou actos suicidas e 26% toma ou já tomou antidepressivos. Como podem os adultos estar atentos e apoiar os mais novos? Tendo tempo e disponibilidade para ouvir, sem desvalorizar, respondem os especialistas em psiquiatria e psicologia, em mais uma edição da Conversa Ímpar, nesta quarta-feira.

Os dados do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos são referentes a Junho de 2020, três meses depois da pandemia de covid-19 ter chegado a Portugal e alterado as rotinas de todos, incluindo os jovens. O presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Miguel Ricou, diz não gostar de generalizações, mas admite que se a investigação fosse realizada hoje os dados seriam piores. “É evidente que a pandemia não veio ajudar ninguém em termos de saúde mental”, reconhece o psicólogo.

Estes tempos terão sido sobretudo duros para os adolescentes que “sentem estar a perder estes anos”, assinala, por sua vez, a directora do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, Paula Cristina Correia. Em consulta, relata a pedopsiquiatra, os jovens referem que estão mais ansiosos, com dificuldade nas relações com os outros, angustiados com o futuro e, frequentemente, com sintomas depressivos.

Tânia Gaspar corrobora o cenário descrito por Paula Cristina Correia: “Ser adolescente na covid é mesmo muito chato.” No estudo da Organização Mundial da Saúde Health Behaviour in School-aged Children, coordenado por Margarida Gaspar de Matos e do qual Tânia Gaspar faz parte da equipa, em Junho de 2021, 30% dos adolescentes dizia apresentar sintomas depressivos, como tristeza, isolamento e falta de motivação. Cerca de 18% reconhecia ter comportamentos lesivos para consigo próprio.

A tristeza é uma emoção natural, avisa o psicólogo Miguel Ricou, mas deverá tornar-se preocupante quando “o foco se começa a deslocar da causa que lhe deu origem e começa a focar-se na nossa existência” — é nesses casos que poderá ser diagnosticada uma depressão. “Na infância e adolescência, a tristeza pode assumir sintomas heterogéneos”, destaca o psicólogo. Por isso, cabe aos pais “manter os canais em aberto”, aconselha, abrindo espaço para que, quando algo não estiver bem, os filhos se sintam à vontade para partilhar.

Ainda que, por vezes, nem sempre pareça assim, o professor universitário lembra que os jovens valorizam quando os pais se preocupam. “Gostam que os pais queiram ver os trabalhos da escola, saber onde andam, tentem compreender os seus problemas e oiçam as suas opiniões”, acredita, sublinhando que os filhos apreciam quando o pai e a mãe os “ajudem a tomar decisões importantes”. Miguel Ricou exorta a que não se pense que protegemos demasiado os jovens e relembra que “o amor é uma condição fundamental da educação”.

Permitir a expressão de sentimentos

Paula Cristina Correia pede duas coisas aos pais: “Ter tempo e estar atento.” A pedopsiquiatra salienta que é natural “existirem períodos mais eufóricos e períodos de maior tristeza” e os pais devem preocupar-se quando “não há esta alternância”. Se o adolescente ou criança também perdeu a vontade de fazer alguma actividade que anteriormente lhe dava prazer, tal também deverá ser um sinal de alarme.

E quando confrontados com os sinais de alarme, os pais não devem ter medo de fazer perguntas, sublinha a especialista. Se uma criança verbalizar o desejo de morrer é bom sinal, na opinião de Miguel Ricou, já que demonstra um à-vontade com os pais para expressar o que sente. “É importante permitir que expressem estes sentimentos”, completa Paula Cristina Correia. Depois, deve ser encorajada a procura de ajuda, quer seja através do médico de família, do psicólogo, do psiquiatra ou mesmo recorrendo a linhas de apoio.

Linhas de apoio SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

213 544 545

912 802 669

963 524 660 Telefone da Amizade

228 323 535 Escutar - Voz de Apoio – Gaia

225 506 070 SOS Estudante

(20h00 à 1h00) 969 554 545

Actualmente o atendimento é via Zoom, com o ID: 864 9928 3163, das 22h à 1h Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

222 080 707 Centro Internet Segura

800 21 90 90 Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707

Neste âmbito, Tânia Gaspar defende que a saúde mental dos que rodeiam os mais novos é crucial: “Se os nossos adultos tiverem melhor saúde mental, as nossas crianças também vão ter.” Em família é importante, na opinião da especialista, promover actividades de bem-estar, que façam todos sentir-se bem, sem descurar as amizades. “Pior do que ter amigos menos bons é não ter amigos”, refere a psicóloga, citando estudos.

Com os amigos, “há sempre alternativas”, lembra Paula Cristina Correia. “Duas cabeças pensam sempre melhor.” E se houver algum tema que não consiga falar com amigos ou familiares, como a culpa ou os segredos que muitos carregam, procure a ajuda de um profissional, apela Miguel Ricou. Tânia Gaspar conclui com uma proposta, para que se dê voz aos jovens: “Quando estão confortáveis para falar, o resultado é espectacular.”